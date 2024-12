A rivalidade entre Christian Horner, chefe da Red Bull, e Toto Wolff, dono do mesmo posto na Mercedes, parece não ter fim. Mesmo em um momento de pós-temporada, o dirigente dos taurinos não deixou passar a oportunidade de dar uma ‘alfinetada’ no austríaco. O tema da vez foi a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Hamilton trocará a Mercedes pela Ferrari

O anúncio de Hamilton na equipe italiana veio no dia 1º de fevereiro, e Horner acredita que Wolff não tinha ciência do assunto — até que ele se tornou oficial. Inclusive, as próprias manifestações de Toto viraram alvo de crítica do rival.

— Quando você não está entregando [resultados] como equipe, quanto menos você falar, mais estará focado em resolver os próprios problemas. É um negócio competitivo, eu entendo. Toto perdeu seu piloto para a Ferrari e, durante um mês, disse ao mundo que aquilo não estava acontecendo. Parece que ele foi a última pessoa a saber — disparou.

Na visão de Horner, a decisão de Hamilton foi baseada nos últimos anos da Mercedes — que trouxeram um nível de competitividade muito menor do que as temporadas anteriores. Segundo ele, o inglês saiu por “não acreditar” que as coisas seriam melhores no futuro.

— Nos padrões deles, tiveram três anos sem competitividade e Lewis decidiu sair. Talvez ele não acredite no futuro que foi apresentado a ele e precisa de uma motivação renovada — completou o chefe da Red Bull.

Christian Horner, chefe da Red Bull, alfinetou o chefe da Mercedes, sobre saída de Hamilton (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A Fórmula 1 agora está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.