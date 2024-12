Principal jogador do Dallas Mavericks e candidato à MVP, Luka Doncic sofreu uma lesão na panturrilha e será desfalque para a equipe na NBA. O incidente aconteceu na partida da rodada de Natal contra o Minnesota Timberwolves. Após exames, foi constatada a gravidade da lesão e o atleta ficará, pelo menos, um mês fora das quadras.

O esloveno convive com questões físicas ao longo da temporada. Em novembro deste ano, Doncic perdeu oito partidas por conta de um problema no calcanhar esquerdo. Com este novo afastamento, a chance do jogador disputar o prêmio de MVP se torna muito pequena. Isso porque, para concorrer ao troféu, é necessário disputar 65 das 82 partidas da temporada regular, no mínimo — o armador pode perder apenas mais nove partidas na temporada inteira.

A lesão de Luka Doncic aconteceu na quarta-feira (25), contra o Timberwolves. O armador atuou por 16 minutos, marcou 14 pontos e pegou cinco rebotes, antes de sair quando a partida estava no terceiro quarto. Na ocasião, o Dallas Mavericks perdeu para o Wolves por 105 a 99.

Luka Doncic e Anthony Edwards durante jogo entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, pela rodada de Natal da NBA (Foto: Ron Jenkins/AFP)

Um dos favoritos ao troféu de MVP, Luka Doncic é o 6º maior cestinha da NBA nesta temporada, com média de 28 pontos por jogo. O esloveno ainda tem oito rebotes, sete assistências e duas roubadas de bola. Na temporada 2023/24, o armador levou o Mavs à final da NBA, quando perdeu para o Boston Celtics.