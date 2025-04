A principal liga profissional de skate street do mundo, a Street League Skateboarding (SLS), dará largada a temporada 2025 com a inédita etapa de Miami, na Flórida. A disputa acontece no próximo dia 3 de maio, no Watsco Center, reunindo a elite do skate mundial em busca dos primeiros pontos no SLS Championship Tour.

continua após a publicidade

A competição em Miami será um marco para a liga. Conhecida como um dos polos criativos dos Estados Unidos, a cidade promete ser o cenário perfeito para celebrar a interseção entre skate, arte e moda — três elementos profundamente ligados à cultura local.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Os laços profundos de Miami com o skate e a cultura fazem dela uma cidade perfeita para a SLS. Estamos entusiasmados em trazer o melhor do skate mundial para um lugar que vive e respira criatividade e progressão — destacou Matt Rodriguez, gerente geral da SLS.

continua após a publicidade

A lista de atletas confirma a promessa de alto nível: Nyjah Huston, sete vezes campeão do SLS Super Crown, estará na disputa, assim como Gustavo Ribeiro, Chris Joslin e Momiji Nishiya. O Brasil também será fortemente representado, com Rayssa Leal — tricampeã do Super Crown — liderando o time nacional, ao lado dos campeões Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler, além de Felipe Gustavo, Gustavo Ribeiro e Filipe Mota.

➡️ Próximos torneios de Rayssa Leal: confira agenda atualizada

Rayssa Leal foi a primeira tricampeã do SLS (Foto: Divulgação/SLS)

A Flórida já havia recebido etapas da SLS em Jacksonville, nos anos de 2021 e 2022, e agora vê Miami, referência global em inovação e cultura, estrear no circuito.

continua após a publicidade

As finais da etapa de Miami poderão ser acompanhadas ao vivo no Brasil no dia 3 de maio, a partir de 18h30, pelo YouTube.

➡️ Quanto João Fonseca faturou em prêmio no Madrid Open?

Lista de skatistas Masculino:

Nyjah Huston ● Gustavo Ribeiro ● Giovanni Vianna ● Chris Joslin ● Felipe Gustavo ● Jhancarlos Gonzales ● Sora Shirai ● Dashawn Jordan ● Kelvin Hoefler ● Alex Midler ● Kairi Netsuke ● Braden Hoban ● Vincent Milou ● Daiki Ikeda ● Aurelien Giraud ● Jamie Foy ● Shane O’Neill ● Filipe Mota ● Ryan Decenzo

Lista de skatistas Feminino:

Rayssa Leal ● Coco Yoshizawa ● Yumeka Oda ● Liz Akama ● Momiji Nishiya ● Chloe Covell ● Funa Nakayama ● Paige Heyn ● Mariah Duran ● Aoi Uemura

Horário e onde assitir ao SLS Miami

Data: 3 de maio

Horário de Brasília: