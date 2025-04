Carlos Prates prevê brasileiro como próximo astro do UFC: ‘Já estão correndo’

Carlos Prates abriu o jogo sobre o futuro da divisão dos médios no UFC. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro falou sobre o Caio Borralho, e opinou sobre qual lutador poderia ser o próximo adversário do seu parceiro de "Fighting Nerds". Confira o trecho da entrevista no vídeo acima.

O brasileiro rasgou elogios ao top 5 dos médios do UFC. Carlos Prates afirmou que Caio é o melhor lutador da "Fighting Nerds" em todos os aspectos, e que o top1 da categoria, Nassourdine Imavov, não teria aceitado lutar com Borralho.

- Mano, o Caio é um embaçado. Nós de todos os lados da academia, ele é o melhor. Se fizer a fila, eu, o Ruf, o Jean e os outros moleques lá, que treinam lá também, todo mundo, os outros lutadores, ele bate todo mundo, ele amassa todo mundo. Só fazer a fila, ele é o mais bravo de todos, tá ligado? É o mais habilidoso, é o melhor em pé, é tudo, mano, o mais inteligente. Então eu acho muito difícil alguém querer lutar com ele. Alguns dos caras no top ali, o Imavove já tá correndo, porque sabe que o Caio é osso duro - declarou Prates.

O futuro do topo dos médios está em aberto. Tudo dava a crer que du Plessis e Chimaev se enfrentariam no semana internacional da luta, em junho, pelo título da divisão. No entanto, informações sobre uma possível lesão do atual campeão tomaram conta da internet e isso gerou isso dúvida para a próxima luta pelo cinturão.

Após o boate se expalhar, Caio Borralho se ofereceu para lutar contra Chimaev pelo cinturão interino. O duelo foi muito aceito pelos fãs de MMA ao redor do mundo. Carlos Prates comentou sobre uma possível luta envolvendo o brasileiro e o checheno.

- Contra o Chimaev, ia ser uma boa também, mas a gente não sabe se o UFC vai querer isso, porque o Duplessis talvez volte um, né? Ele não tá tempo parado sem lutar. Então talvez não tenha o cinturão Interino. E o Chimaev, acho que luta com outro cara só se for pelo cinturão Interino, entendeu? Então se o UFC não tiver disposto a fazer o cinturão Interino, acho que o Chimaev talvez aceite esperar um pouco o Duplessis. Mas Caio, mano, quem pegar ele aí, vai estar lascado, vai trazer esse cinturão para o Brasil, tem plena convicção - completou Carlos.

Mais sobre Carlos Prates

Carlos Prates tem 1,85m de altura e 1,98m de envergadura. Seu cartel atual no MMA é de 21 vitórias, sendo 16 por TKO, três por finalização e duas por decisão; e seTE derrotas, sendo duas por TKO, três por finalização e duas por decisão. Vale ressaltar que o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e soma mais de 100 lutas de muay thai.