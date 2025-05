Após a temporada decepcionante, o Phoenix Suns já começou a realizar mudanças em seu elenco durante a "offseason". Nesta quinta-feira (1º), a equipe anunciou um novo chefe de operações de basquete: Brian Gregory. O então vice-presidente assumirá o posto de gerente geral da franquia no lugar de James Jones, que será consultor sênior. Vale lembrar que, antes dessa mudança, no dia 14 de abril, o Phoenix Suns já havia demitido o técnico Mike Budenholzer.

continua após a publicidade

➡️ LeBron manda recado para Edwards após eliminação nos playoffs da NBA

- Brian tem sido um membro valioso da nossa diretoria, desempenhando um papel fundamental na seleção e no desenvolvimento dos nossos jovens jogadores. Estou animado para vê-lo assumir o cargo de gerente geral. Ele tem uma mente brilhante no basquete e transformará e elevará o nosso time - declarou Mat Ishia, proprietário do Suns, em comunicado.

Além de Gregory, Oronde Taliaferro é promovido para a função de gerente geral assistente. O Suns também acrescentou as responsabilidades com as movimentações do basquete como parte do cargo de diretor de inovação, ocupado por Paul Rivers.

continua após a publicidade

A passagem de Jones por Phoenix foi celebrada por Ishia, que agradeceu os anos de trabalho do dirigente. Ele esteve no comando das operações de basquete do Suns desde 2019 e conquistou o prêmio de executivo do ano na NBA 2020/21. Como jogador, James participou do elenco por duas temporadas, entre os anos de 2005 e 2007.

- As contribuições de James foram fundamentais para a nossa organização e apreciamos tudo o que ele fez pelos Suns dentro e fora das quadras. Somos gratos por continuarmos a contar com sua experiência e conhecimento - comentou Ishia.

continua após a publicidade

Antes dessa mudança, no dia 14 de abril, o Phoenix Suns já havia demitido o técnico Mike Budenholzer em seu primeiro ano com o time do Arizona. Vale destacar que sua contratação contou com um acordo de US$ 10 milhões (cerca de R$ 58 milhões) por cada uma das cinco temporada. Com a folha salarial mais alta da NBA, o elenco não passou da 11ª colocação da Conferência Oeste no fim da temporada regular.

É a primeira vez que o Phoenix Suns não se classifica para os playoffs da NBA desde a temporada de 2019/20, quando a liga foi interrompida pela pandemia da Covid-19. Apesar disso, não é novidade a instabilidade no comando do elenco, já que é a terceira "offseason" que a franquia vai ao mercado por um novo técnico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte