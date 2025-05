LeBron manda recado para Edwards após eliminação nos playoffs da NBA

Após cinco jogos disputados, LeBron James se despede dos playoffs da NBA 2024/25. A eliminação do Los Angeles Lakers foi confirmada pela derrota contra o Minnesota Timberwolves, na noite desta quarta-feira (31), para fechar a série em 4 a 1. Em meio a possível aposentadoria, o astro fez um pedido "especial" a Anthony Edwards ainda em quadra depois do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Entenda briga entre pai de Haliburton e Antetokounmpo nos playoffs da NBA

A interação aconteceu pouco tempo depois do apito final, enquanto os jogadores de ambos os times se cumprimentavam antes da saída para o vestiário. Na ocasião, LeBron chegou para falar com Anthony Edwards, que concordou com o pedido do tetracampeão da NBA.

- Dê aquele próximo passo agora. Vamos lá - declarou James.

Confira o momento entre LeBron James e Anthony Edwards

Com a classificação sobre o Lakers, o Timberwolves espera o resultado entre Houston Rockets e Golden State Warriors para conhecer o seu próximo adversário nos playoffs. As datas dos confrontos ainda não foram definidas pela NBA.

continua após a publicidade

Qual o próximo passo de Anthony Edwards?

Draftado para a temporada de 2020/21, Anthony Edwards nunca chegou em uma final da NBA em sua carreira. Apesar disso, desde a chegada do astro, o Minnesota Timberwolves ocupa as primeiras posições entre as principais equipes e voltou a disputar os playoffs. O time, no entanto, não passou das oitavas de final em duas ocasiões até o ano passado.

Após dois anos sem sucesso, o Timberwolves enfim avançou na fase de mata-mata da liga norte-americana. A equipe liderada por Edwards varreu o Phoenix Suns, de Kevin Durant, na primeira rodada da NBA 2023/24. Em seguida, o time derrotou o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, em sete jogos difíceis. A campanha promissora foi encerrada nas finais da Conferências Oeste, quando foram eliminados por Luka Doncic com o Dallas Mavericks.

continua após a publicidade

Para consolidar um bom trabalho em equipe, o que falta para Edwards - além do título - é a classificação para tão sonhada "NBA Finals". A forte conferência, no entanto, pode ser um problema para o Wolves que precisam superar grandes nomes no caminho até o triunfo; como fez com a dupla LeBron James e Doncic, do Los Angeles Lakers.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte