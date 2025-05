Playoffs da NBA: Clippers vencem Nuggets em casa e forçam sétimo jogo

O Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 111 a 105, pela sexta partida da série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada na Intuit Arena, em Los Angeles, Estados Unidos, na madrugada de sexta-feira (2), James Harden e Kawhi Leonard lideram a vitória do time da casa, que seguem vivos na série.

continua após a publicidade

➡️ Playoffs da NBA: Jalen Brunson decide no fim e Knicks eliminam Pistons

A sétima e última partida será realizada no sábado (3), na Ball Arena, em Denver, com o horário ainda a confirmar. O vencedor da série irá encarar o Oklahoma City Thunder, que varreu o Memphis Grizzlies.

🏀 Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, mas com leve vantagem para os Clippers. O time da casa começou na frente e seguiu na liderança por grande parte do tempo, principalmente com James Harden, com 21 pontos e quatro assistências. No segundo quarto, o time de Los Angeles chegou a abrir 43 a 35, mas Denver reagiu, com Nikola Jokic e Russell Westbrook comandando os Nuggets na reta final. Os visitantes até chegaram a liderar, mas com cesta de Ivan Zubac no fim, os Clippers foram para o intervalo à frente por 58 a 57.

continua após a publicidade

Após o intervalo, os Clippers voltaram melhores, com defesa forte no garrafão e Kawhi Leonard com bom aproveitamento nos arremessos. Com 74 a 66, o time de Los Angeles seguiu melhor e abriu 80 a 66, com os Nuggets em completo apagão. Após tempo técnico pedido por Denver, a equipe conseguiu se reorganizar e voltou a pontuar, principalmente do perímetro, mas ainda com problemas na defesa.

O Los Angeles Clippers venceu o Denver Nuggets por 111 a 105 (Foto: Harry How/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida chegou no último quarto com o placar 90 a 79 para os donos da casa e a vantagem ficou controlada do início ao fim. Na reta final, os Nuggets diminuíram a desvantagem para cinco pontos, 110 a 105, mas os Clippers conseguiram assegurar a vitória no fim, por 111 a 105, após grande trabalho defensivo de Ivan Zubac sobre Nikola Jokic nos segundos finais.