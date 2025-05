As semifinais do Indiana Pacers pela Conferência Leste não poderá ser acompanhada por John Haliburton. Após a confusão com Giannis Antetokounmpo ao fim do jogo 5, contra o Milwaukee Bucks, a diretoria proibiu a presença do pai de Tyrese Haliburton durante os próximos compromissos da equipe. Segundo informações do jornalista Shams Charania, da "ESPN", John está ciente da decisão e já aceitou as exigências.

Entenda a confusão entre Haliburton e Antetokounmpo

Logo após o apito final foi quando aconteceu o "primeiro contato" entre John Haliburton e Antetokounmpo. Na ocasião, o pai de Tyrese invadiu a quadra segurando uma toalha do jogador do Pacers e parou na frente do grego, enquanto gritava provocações.

Depois do ocorrido, os dois voltaram a se encontrar em quadra e, o que começou como um cumprimento, evoluiu para uma discussão, que se intensificou. Assim, o jogador do Bucks foi separado de John Haliburton.

Desabafo de Antetokounmpo

Em entrevista coletiva, o ala do Bucks comentou o que aconteceu durante a primeira discussão e lamentou a atitude de Haliburton. Segundo Antetokounmpo, o comportamento de John foi "inaceitável" e muito "desrespeitoso".

- Essa é a última vez que vou falar sobre isso, não quero falar mais. Perdemos o jogo. Isso realmente não importa. Tudo que vou dizer é que acredito em ser humilde na vitória. Agora, há muitas pessoas por aí que dizem: “Não. Quando você vence, tem que provocar. É um sinal verde para ser desrespeitoso com os outros.” Eu discordo - afirmou Antetokounmpo, que completou:

- As emoções ficam altas após perder um jogo. No momento eu pensei que fosse um torcedor, depois vi que era o pai de Tyrese. E eu amo o Tyrese. O pai dele veio na quadra, me mostrou a toalha do filho e falou: "É assim que a gente faz". Eu acho que isso é muito desrespeitoso. Vir até mim, me desrespeitar e me xingar é totalmente inaceitável. Totalmente inaceitável.

Pazes feitas e críticas de Tyrese Haliburton

Apesar dos problemas dentro de quadra, o ala garantiu que já conversou com Haliburton após o ocorrido e que ambos se entenderam. O craque do Pacers, Tyrese, também se pronunciou sobre a discussão nas entrevistas após o confronto, ao criticar a atitude do pai para com Antetokounmpo.

- Eu não tinha ideia do que havia acontecido até que vi o vídeo. Conversei com meu pai sobre isso. Eu não concordo com o que aconteceu. Eu acho que temos que manter o basquete dentro da quadra - comentou.

Para "selar a paz" entre os Haliburton e Giannis Antetokounmpo, John pediu desculpas publicamente para o grego pelo acontecido dentro de quadra. A declaração foi postada em sua conta no X (antigo Twitter) e compartilhada pelo filho.

Tradução: "Peço sinceras desculpas a Giannis, ao Milwaukee Bucks e à organização dos Pacers pelas minhas ações após o jogo desta noite. Isso não refletiu bem o nosso esporte nem o meu filho, e não cometerei esse erro novamente."

Como foi o último jogo em Pacers x Bucks nos playoffs?

O Indiana Pacers eliminou o Milwaukee Bucks dos playoffs da NBA com uma bandeja decisiva de Tyrese Haliburton, vencendo por 119 a 118 na prorrogação. Giannis Antetokounmpo teve uma atuação histórica com um triplo-duplo, mas os 17 erros de ataque do Bucks custaram a vitória.

Após um início forte de Milwaukee, o Pacers conseguiu virar o jogo no terceiro quarto. O último quarto foi disputado, com ambos os times trocando a liderança. Na prorrogação, Haliburton brilhou novamente, garantindo a vitória do Pacers com uma jogada decisiva nos segundos finais.