Petrúcio Ferreira inicia pré-temporada em solo diferente

O velocista paralímpico Petrúcio Ferreira, tricampeão dos 100m rasos, deu o pontapé inicial em sua pré-temporada na orla de João Pessoa. O paraibano intercala os tradicionais treinos na pista com atividades na areia, buscando o fortalecimento específico e a adaptação física essenciais para o ciclo que culmina nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028, onde buscará o inédito tetracampeonato.

— Estamos iniciando a base. Passamos o ano inteiro na pista e a praia oferece condições que permitem desenvolver trabalhos específicos que não conseguimos fazer no piso. A areia fofa é muito importante para esta fase de fortalecimento do pé, essencial para saltos e outros exercícios. Isso é muito benéfico para o atleta — explica o treinador de Petrúcio, Pedro Almeida.

Petrucio Ferreira treinando na orla de João Pessoa (Foto: Cristiano Santos / @santimcristiano)

Próximos objetivos

Com um calendário movimentado pela frente, a temporada de 2026 será estratégica para Petrúcio. Entre os principais compromissos está o Parasul-Americano, em julho, na Colômbia. O objetivo do velocista é manter o ritmo e a preparação para os próximos grandes eventos.

— Essas competições servem como preparação para Los Angeles 2028 e para o Campeonato Mundial de 2027. Além disso, teremos Grand Prix e Open Internacional no Brasil, e estamos analisando a possibilidade de correr o Troféu Brasil, a principal competição do nosso país.

Com um currículo recheado, Petrúcio é uma das maiores estrelas do paraesporte mundial. Ele detém três títulos paralímpicos nos 100m rasos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024), além de cinco medalhas de ouro em Mundiais na mesma prova (Londres-2017, Dubai-2019, Paris-2023, Kobe-2024 e Nova Déli-2025). O velocista também conquistou ouros nos 200m rasos (Londres) e nos 400m rasos (Dubai).