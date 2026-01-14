Maurren Maggi busca 'ouro olímpico' na cozinha do 'Masterchef'

Conteúdo Especial

Ela corre, ela salta e ela... cozinha! Maurren Maggi, primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro olímpica, está vivendo novos ares. No caso, ar-condicionado do estúdio do "Masterchef". A ex-atleta do salto em distância é integrante da edição Celebridades. E vem fazendo bonito. Já está na semifinal!

— Gosto muito de culinária, assisto a programas da área e sou fã do MasterChef e dos jurados. Amo cozinhar para minha família e amigos, algo que aprendi cedo por ter morado fora muito jovem. Mas aqui o desafio é outro: sai totalmente da minha zona de conforto do salto. Eu sabia saltar desde pequena; o que foge do esporte me desafia de verdade. Como atleta, sou movida por isso — disse, em entrevista exclusiva ao Lance!

Maurren maggi (Foto: Reprodução Instagram)

Dona de uma carreira vitoriosa, com o ouro em Pequim 2008 e o tricampeonato nos Jogos Pan-Americanos (1999, 2007 e 2011), Maurren revelou que trouxe para o fogão a mesma mentalidade que a tinha no atletismo.

— Igual quando eu competia: foco total. Como eu não estava no meu ambiente, procurei entrar com uma "vibe" de vitória. Se não for assim, não sou eu. Todo atleta entra para ganhar e quer chegar à final. As Olimpíadas foram o auge da minha carreira, treinei desde os sete anos para ganhar a medalha aos 32. Foi o reconhecimento de uma vida dedicada ao Brasil — comentou.

Para manter a calma sob pressão, a campeã repetiu rituais que usava nas pistas

— Levei coisas de casa para o camarim, como minha máquina de café e minha caixinha de música, exatamente como fazia nas Olimpíadas. Fiz daquele lugar a minha casa para me sentir o mais confortável possível antes das provas — completou.

Bastidores: Rivalidade e Amizade

O elenco do reality conta com nomes como Luciano Szafir, Rachel Sheherazade, Dodô (Pixote), Gilmelândia, Valesca Popozuda e Julianne Trevisol. À reportagem, Maurren confessou que a convivência trouxe surpresas.

— A Valesca me surpreendeu demais. Eu achei que ela era chata, já que é do funk e eu do rock, mas é muito autêntica e nos demos superbem. Com a Ju (Trevisol) também, apesar de termos tido alguns "arranca-rabos" por sermos muito competitivas. Eu sempre dizia a ela: "o que acontece no programa, fica no programa, porque eu te adorei".