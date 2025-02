Pela 11ª vez, Armand Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara

Armand Duplantis quebrou o recorde mundial do salto com vara pela 11ª vez ao alcançar a marca de 6,27m durante o evento All Star Perche, realizado na cidade de Ferrand, na França, nesta sexta-feira (28). Essa foi apenas sua segunda competição em 2025, tendo iniciado a temporada há duas semanas com uma vitória no ISTAF Indoor, em Berlim, onde saltou 6,10m.

continua após a publicidade

➡️ Cards do UFC em março: Alex Poatan x Ankalaev, Maurício Ruff e mais

Dono de um currículo impressionante, Duplantis é bicampeão olímpico e já conquistou três títulos em Campeonatos Mundiais de Atletismo, além de quatro troféus da Diamond League. Em competições indoor, o sueco também acumula três títulos mundiais, sendo o mais recente em março de 2024, em Glasgow, na Escócia.

Armand Duplantis é o atual campeão olímpico (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira o momento do novo recorde:

Antes desse novo feito, a última vez que Mondo havia superado o recorde mundial foi em agosto de 2025, durante a etapa da Diamond League em Chorzow, na Polônia, quando atingiu 6,26m. Esse resultado superou por pouco os 6,25m que ele mesmo havia registrado 20 dias antes, nos Jogos Olímpicos de Paris, marca que ainda detém o status de recorde olímpico.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte