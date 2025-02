Gabriel Bortoleto analisa pré-temporada da F1: ‘Muito feliz com o que conseguimos’

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein chegaram ao fim nesta sexta-feira (28), marcando o encerramento da primeira experiência de Gabriel Bortoleto com o carro da Sauber para a temporada de 2025. O piloto brasileiro participou das sessões da tarde nos dois primeiros dias e assumiu o comando do C45 na manhã do último dia de testes.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Bortoleto enfrenta problemas técnicos em última manhã da pré-temporada da F1 2025; veja classificação

Bortoleto destacou a importância dos dados coletados ao longo da atividade e ressaltou a necessidade de adaptação tanto ao novo carro quanto ao seu engenheiro para a temporada, Jose Manuel López.

- Foi bom os três dias de teste, um dia e meio para mim, mas três dias para o time. Estou muito feliz com o que conseguimos. Muitos dados para analisar. Estou me acostumando com o carro e, também, tenho um novo engenheiro para esta temporada, então também estou me acostumando com ele - afirmou o brasileiro.

O jovem piloto também demonstrou grande expectativa para sua estreia oficial na Fórmula 1, que acontecerá no Grande Prêmio da Austrália, prova de abertura da temporada de 2025.

continua após a publicidade

- Vamos ver como vai ser a Austrália, que é em duas semanas, e mal posso esperar para começar. Para ser sincero, duas semanas é muito perto, mas é incrível. O meu primeiro campeonato da F1 vai acontecer em breve. Estou muito emocionado - disse Bortoleto.

A estreia de Bortoleto na Fórmula 1 representa um marco para o automobilismo brasileiro, trazendo novas expectativas para a temporada de 2025. O GP da Austrália será realizado no circuito de Albert Park, em Melbourne, dentro de duas semanas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a pré-temporada de Gabriel Bortoleto?

Gabriel Bortoleto teve uma participação limitada, mas positiva, no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, realizado no circuito de Sakhir, no Bahrein. O brasileiro da Sauber entrou na pista apenas na segunda metade do dia, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ficou com a parte inicial dos trabalhos. Mesmo com menos tempo de pista, Bortoleto conseguiu um desempenho sólido, terminando na 12ª colocação entre os 20 carros, com um tempo de 1:31.690, superando o experiente alemão por seis posições.

continua após a publicidade

No segundo dia de testes, Bortoleto enfrentou dificuldades, completando 80 voltas e lidando com aparentes problemas no assoalho do carro, o que impactou seu desempenho. O brasileiro fechou o dia na 15ª colocação, com a marca de 1:31.057, novamente à frente de Hulkenberg, que ficou em 16º após 56 voltas pela manhã. Apesar dos desafios, o piloto conseguiu acumular quilometragem importante para sua adaptação ao carro da Sauber.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos testes de pré-temporada da F1 (Foto: FADEL SENNA / AFP)

Já no último dia de testes, Bortoleto teve uma participação ainda mais limitada, sendo o piloto com menos voltas completadas ao longo da sessão, apenas 35. Grande parte do tempo foi perdida nos boxes devido a manutenções no assoalho do carro. Ainda assim, quando conseguiu retornar à pista nos minutos finais, marcou 1:32.147 e garantiu a nona posição no fechamento da programação. A pré-temporada trouxe desafios para o brasileiro, mas também proporcionou uma importante experiência antes do início oficial da temporada de 2025.