O UFC prepara uma série de eventos para março de 2025, destacando-se a defesa do cinturão dos meio-pesados de Alex "Poatan" Pereira contra Magomed Ankalaev. O calendário inclui combates em três continentes, com potencial para determinar futuros desafiantes em várias categorias.

continua após a publicidade

➡️José Aldo volta ao octógono no UFC 315; conheça adversário

Confira todos os cards do UFC em março

UFC Vegas 103: Kape x Almabayev (01/03)

O UFC Vegas 103, em 1º de março, marca o início das atividades com o duelo entre Manel Kape e Asu Almabayev na categoria peso-mosca. Ambos competidores, bem ranqueados, visam uma oportunidade pelo título. O evento também apresenta quatro brasileiros: Ricardo Ramos, Douglas Silva de Andrade, Lucas Almeida e Luana Carolina, enfrentando oponentes internacionais.

Pôster promocional de Kape x Almabayev (Foto: Reprodução)

UFC 313: Pereira x Ankalaev (08/03)

Em seguida, no dia 8 de março, ocorre o UFC 313 na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Alex “Poatan” Pereira defende seu título dos meio-pesados contra o russo Magomed Ankalaev. Este combate é um dos mais antecipados do ano, representando a quarta defesa de cinturão do brasileiro. Além disso, oito atletas brasileiros participam do card, prometendo uma noite de representação nacional.

continua após a publicidade

Pôster promocional de Poatan x Ankalaev (Foto: Reprodução UFC)

UFC Vegas 104: Vettori x Dolidze 2 (15/03)

O UFC Vegas 104, agendado para 15 de março, traz a revanche entre Marvin Vettori e Roman Dolidze na divisão peso-médio. Vettori busca confirmar sua vitória anterior, enquanto Dolidze tem a chance de alterar o resultado. Seis brasileiros, incluindo Elizeu dos Santos e Priscila Cachoeira, adicionam interesse ao evento para os fãs do Brasil.

Pôster promocional de Vettori x Dolidze 2 (Foto: Reprodução UFC)

UFC Londres: Edwards x Brady (22/03)

No dia 22 de março, o UFC retorna a Londres com um card focado na divisão dos meio-médios. Leon Edwards enfrenta Sean Brady em um confronto que pode definir o próximo desafiante ao título. Jan Blachowicz, ex-campeão dos meio-pesados, compete contra Carlos Ulberg, em uma luta com implicações para a categoria.

continua após a publicidade

Pôster promocional de Edwards x Brady (Foto: Reprodução UFC)

UFC México: Moreno x Erceg (29/03)

Finalizando o mês, o UFC México acontece em 29 de março, com Brandon Moreno, ex-campeão peso-mosca, enfrentando Steve Erceg. O evento destaca Moreno como um dos principais lutadores mexicanos no MMA e inclui os brasileiros Saimon Oliveira e Julia Polastri contra adversários locais.

Pôster promocional de Moreno x Erceg (Foto: Reprodução UFC)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte