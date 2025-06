Na última quarta-feira (11), Filipe Toledo amargou eliminação nas oitavas de final na etapa de Trestles da Liga Mundial de Surfe (WSL). Porém, as notas que o brasileiro recebeu em sua bateria gerou polêmica. Pedro Scooby, surfista de ondas gigantes, manifestou sua indignação nos comentários de uma postagem da WSL comemorando a vitória de Griffin Colapinto sobre Toledo.

Depois de Italo, Filipe Toledo cai nas oitavas do Mundial de Surfe em Trestles

- Roubo brabo! Vocês não tem vergonha na cara não??? Ainda tentando entender como o full rotation vale menos que uma rabeta??? - escreveu, nos comentários da rede social.

Entenda a polêmica

Filipe Toledo perdeu sua bateria contra o americano Griffin Colapinto, que foi disputada ponto a ponto até os minutos finais. A polêmica aconteceu nas últimas manobras dos surfistas: enquanto o brasileiro executou um aéreo com rotação completa e recebeu 8.30 dos juízes, Griffin respondeu com manobras mais tradicionais e recebeu 8.93. O surfista americano terminou a bateria com 16.83 pontos contra 16.30 de Toledo.

Na terça-feira (10), os internautas também reclamaram da pontuação dos juízes para Ítalo Ferreira durante o round 1 da etapa de Trestles. Na ocasião, o potiguar recebeu nota 8 por um aéreo com rotação completa, mas mesmo assim venceu sua bateria para passar de fase. Nas oitavas de final, ele foi eliminado pelo australiano Joel Vaughan.

Ítalo Ferreira também foi eliminado em Trestles (Foto: Emma Sharon/ WSL)

Yago Dora segue vivo na disputa

Sem seus principais representantes na etapa de Trestles, Yago Dora, terceiro do ranking, segue como único brasileiro na disputa. O surfista de 29 anos venceu o duelo brasileiro contra João Chianca pelas oitavas de final, em bateria marcada pela escassez de boas ondulações. Com somatório de 11.66, ele avançou às quartas de final, quando enfrentará o australiano Ethan Ewing.

A próxima chamada em Trestles está prevista apenas para este sábado (14). A etapa americana é a oitava do circuito mundial, restando mais três paradas para a disputa do Finals.