Depois de Italo, Filipe Toledo cai nas oitavas do Mundial de Surfe em Trestles

Depois de Italo Ferreira, foi a vez de o brasileiro Filipe Toledo ser eliminado nas oitavas de final da etapa de Trestles do Circuito Mundial de Surfe da WSL nesta quarta-feira (11), nos Estados Unidos. As duas derrotas ocorreram em baterias disputadas ponto a ponto, com ambos os atletas sendo superados nos momentos finais de seus respectivos confrontos.

Filipe Toledo, atual bicampeão mundial, enfrentou o norte-americano Griffin Colapinto em uma bateria marcada por viradas. O brasileiro começou dominando a disputa ao conquistar notas 8.00 e 7.50 em suas primeiras ondas. Griffin, surfista local de Trestles, reagiu na segunda metade da bateria com um 7.90 e um 7.07.

Nos minutos finais, a disputa se intensificou. Com menos de quatro minutos para o término, mesmo se ter a prioridade, Griffin pegou uma onda que Toledo deixou passar, recebendo 7.57 dos juízes. No último minuto, Filipe executou um aéreo com rotação completa que lhe rendeu 8.30, elevando sua somatória para 16.83. Na sequência, Griffin respondeu com manobras mais tradicionais e recebeu 8.93, superando o brasileiro.

Outra derrota de virada

Italo Ferreira, campeão olímpico, competiu contra o australiano Joel Vaughan. O brasileiro liderava a bateria com notas 8.37 e 7.83, somando 16.20 pontos. Seu desempenho incluiu um aéreo de rotação que chamou a atenção dos juízes.

A virada aconteceu quando Italo cometeu um erro estratégico nos momentos finais. Faltando pouco mais de dois minutos para o término, o brasileiro escolheu incorretamente uma onda para bloquear o adversário, perdendo a prioridade. Joel Vaughan aproveitou a oportunidade e conquistou notas 8.57 e 8.30, totalizando 16.87 pontos.

Trestles, localidade na Califórnia conhecida por suas ondas de qualidade, é um local onde Filipe Toledo tem histórico de bons resultados. Com as eliminações, o Brasil perde dois de seus principais representantes na competição, que segue para as próximas fases sem a presença dos brasileiros.

