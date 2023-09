Os velocistas dos 100m rasos do Brasil têm até o próximo fim de semana (16 e 17) para melhorar os seus tempos e tentar vaga nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. No momento, os atletas classificados são Felipe Bardi (melhor índice), Renan Gallina (2º melhor índice) e Erik Cardoso (campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior). Com isso, Paulo André deve ficar fora da disputa individual. No entanto, ele ainda integra, até o momento, o time do revezamento 4x100m.