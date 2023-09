Felipe Bardi é o novo recordista brasileiro dos 100m rasos. Com uma marca de 9s96, o atleta quebrou a barreira dos 10 segundos no Troféu Bandeirantes, evento da Federação Paulista de Atletismo, em São Bernardo do Campo, realizado neste sábado (9). O tempo deve garantir Bardi nos Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. O atleta só perde a vaga se outros três brasileiros correrem mais rápido até o início da competição.