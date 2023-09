No final de agosto, Gabi levantou seu primeiro troféu como capitã da Seleção feminina de vôlei. Foi a MVP e melhor ponteira do Sul-Americano, disputado em Recife. Agora, se prepara para liderar o Brasil no principal desafio da temporada, o Pré-Olímpico, que começa na madrugada deste sábado (16), em Tóquio, no Japão. Oito equipes disputam duas vagas para os Jogos de Paris 2024 – o Brasil estreia às 4h (de Brasília), contra a Argentina, em jogo com transmissão da "TV Globo" e do "SporTV2".