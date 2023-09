O foco da Seleção Brasileira agora é garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. A presença na capital francesa em 2024 depende do desempenho no Torneio Pré-Olímpico, que será disputado entre os dias 8 e 11 de fevereiro. As seleções serão divididas em quatro grupos com sedes diferentes (Rio de Janeiro, Antuérpia, Sopron e Xi´an). No total, serão disponibilizadas dez vagas.