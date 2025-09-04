Técnico do Chiefs exalta chance de jogar no Brasil e cita torcida do Corinthians: ‘Privilégio’

Técnico principal do Kansas City Chiefs, Andy Reid se mostrou orgulhoso de comandar a equipe no duelo com o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, no segundo jogo da NFL no Brasil. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), véspera da partida, o head coach elogiou os fãs brasileiros e disse ter assistido a última partida de futebol no estádio — o Derby entre Corinthians e Palmeiras.

— Os torcedores foram incríveis no aeroporto, todos vestidos de vermelho e amarelo. Vimos como foi a torcida no jogo de futebol (do Corinthians) na semana passada e sabemos que amanhã à noite vai ser uma loucura. Agradecemos o interesse… Nos sentimos privilegiados por ser, de certa forma, embaixadores (da NFL) — destacou Reid.

Questionado se há preocupação com a condição do gramado da Neo Química Arena, alvo de críticas durante o duelo entre Packers e Eagles no último ano, o técnico do Chiefs minimizou o problema. Ele destacou os esforços da NFL para solucionar a questão.

— Sei que a liga dedicou tempo para trabalhar no gramado. A condição do gramado foi uma questão, e a liga deu atenção para isso, então acho que estará em boas condições para o jogo. De toda forma, os dois times jogam no mesmo campo, então estaremos preparados — disse.

Andy Reid também foi perguntado sobre a condição de Travis Kelce. Aos 35 anos, o tight end vem chamando atenção fora dos campos por conta do noivado com a estrela do pop Taylor Swift. O treinador afirmou que o atleta está em ótima forma.

— O tempo funciona diferente para Travis Kelce. Ele parece o mesmo de sempre, está em um ótimo lugar e trabalhando muito duro no período de treinos. Então, sem diferenças.

