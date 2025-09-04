menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Técnico do Chiefs exalta chance de jogar no Brasil e cita torcida do Corinthians: ‘Privilégio’

Andy Reid comenta condição do gramado da Neo Química Arena

Andy Reid Chiefs NFL Brasil
imagem cameraTécico do Kansas City Chiefs, Andy Reid concede entrevista coletiva antes de partida da NFL no Brasil (Foto: Reprodução)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
15:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico principal do Kansas City Chiefs, Andy Reid se mostrou orgulhoso de comandar a equipe no duelo com o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, no segundo jogo da NFL no Brasil. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), véspera da partida, o head coach elogiou os fãs brasileiros e disse ter assistido a última partida de futebol no estádio — o Derby entre Corinthians e Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Travis Kelce elogia festa de fãs do Chiefs no Brasil, mas admite: ‘Não sabia onde ficava’

— Os torcedores foram incríveis no aeroporto, todos vestidos de vermelho e amarelo. Vimos como foi a torcida no jogo de futebol (do Corinthians) na semana passada e sabemos que amanhã à noite vai ser uma loucura. Agradecemos o interesse… Nos sentimos privilegiados por ser, de certa forma, embaixadores (da NFL) — destacou Reid.

Questionado se há preocupação com a condição do gramado da Neo Química Arena, alvo de críticas durante o duelo entre Packers e Eagles no último ano, o técnico do Chiefs minimizou o problema. Ele destacou os esforços da NFL para solucionar a questão.

continua após a publicidade

— Sei que a liga dedicou tempo para trabalhar no gramado. A condição do gramado foi uma questão, e a liga deu atenção para isso, então acho que estará em boas condições para o jogo. De toda forma, os dois times jogam no mesmo campo, então estaremos preparados — disse.

Andy Reid também foi perguntado sobre a condição de Travis Kelce. Aos 35 anos, o tight end vem chamando atenção fora dos campos por conta do noivado com a estrela do pop Taylor Swift. O treinador afirmou que o atleta está em ótima forma.

continua após a publicidade

— O tempo funciona diferente para Travis Kelce. Ele parece o mesmo de sempre, está em um ótimo lugar e trabalhando muito duro no período de treinos. Então, sem diferenças.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Andy Reid treino Chiefs NFL Brasil
Andy Reid durante treino do Kansas City Chiefs antes de jogo da NFL no Brasil (Foto: Divulgação / Chiefs)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias