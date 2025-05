Ericsson, Kirkwood e Ilott falham na inspeção técnica e perdem resultados na Indy 500

Marcus Ericsson, Kyle Kirkwood e Callum Ilott foram punidos após as 500 Milhas de Indianápolis e perderam seus respectivos resultados. A Indy anunciou, nesta segunda-feira (26), que os três pilotos foram movidos para o fundo da tabela após falharem na inspeção técnica pós-corrida.

No caso dos carros da Andretti, a Indy descobriu modificações não autorizadas nas tampas do sistema de gerenciamento de energia fornecidas pela Dallara, além dos pontos de montagem da tampa no braço A, com espaçadores e peças não aprovadas. Originalmente, Marcus Ericsson completou em segundo, atrás do vencedor Álex Palou enquanto Kyle Kirkwood foi o sexto colocado. Ambos tiveram maior eficiência aerodinâmica nos carros.

No caso de Ilott, a inspeção pós-corrida identificou que a asa dianteira da Prema #90 não estava na altura mínima e na localização específica do regulamento. O britânico cruzou a linha de chegada na 12ª colocação.

Callum Ilott nas 500 Milhas de Indianápolis (Foto: Justin Casterline/AFP)

Além de serem colocados para o fim da classificação da Indy 500, atrás até de Scott McLaughlin que sequer largou, cada carro recebeu uma multa de US$ 100 mil (cerca de R$ 567 mil reais pela cotação atual) e os engenheiros de competição de cada piloto foram suspensos do GP de Detroit.

Agora, o resultado oficial segue apresentando o espanhol Álex Palou como vencedor, mas com David Malukas em segundo. Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Christian Rasmussen, Christian Lundgaard, Conor Daly, Takuma Sato e o brasileiro Helio Castroneves completam o top-10.

Marcus Ericsson cruzou a linha de chegada das 500 Milhas de Indianápolis em segundo (Foto: James Gilbert/AFP)

A Indy retorna já na próxima semana com o GP de Detroit, agendado para domingo (1), no circuito de rua montado na principal cidade do Michigan.

Confira a classificação final das 500 Milhas de Indianápolis atualizada:

1 ÁLEX PALOU Ganassi Honda 02:57:38 200 voltas 2 DAVID MALUKAS Foyt Chevrolet 1.142 3 PATO O’WARD McLaren Chevrolet 2.132 4 FELIX ROSENQVIST Meyer Shank Honda 2.946 5 SANTINO FERRUCCI Foyt Chevrolet 4.990 6 CHRISTIAN RASMUSSEN Carpenter Chevrolet 6.027 7 CHRISTIAN LUNDGAARD McLaren Chevrolet 9.259 8 CONOR DALY Juncos Chevrolet 13.312 9 TAKUMA SATO RLL Honda 16.915 10 HÉLIO CASTRONEVES Meyer Shank Honda 59.611 11 DEVLIN DEFRANCESCO RLL Honda +1:02.103 12 LOUIS FOSTER RLL Honda +1:03.000 13 NOLAN SIEGEL McLaren Chevrolet +1 volta NC 14 COLTON HERTA Andretti Honda +1 volta 15 ED CARPENTER Carpenter Chevrolet +1 volta 16 WILL POWER Penske Chevrolet +1 volta 17 GRAHAM RAHAL RLL Honda +1 volta 18 MARCUS ARMSTRONG Meyer Shank Honda +2 voltas 19 JACK HARVEY DRR Chevrolet +2 voltas 20 SCOTT DIXON Ganassi Honda +3 voltas 21 RYAN HUNTER-REAY DRR Chevrolet +28 voltas NC 22 JOSEF NEWGARDEN Penske Chevrolet +64 voltas NC 23 STING RAY ROBB Juncos Chevrolet +108 voltas NC 24 KYLE LARSON McLaren Chevrolet +108 voltas NC 25 KYFFIN SIMPSON Ganassi Honda +108 voltas NC 26 ROBERT SHWARTZMAN Prema Chevrolet +112 voltas NC 27 RINUS VEEKAY Dale Coyne Honda +118 voltas NC 28 ALEXANDER ROSSI Carpenter Chevrolet +126 voltas NC 29 MARCO ANDRETTI Andretti Honda +195 voltas NC 30 SCOTT MCLAUGHLIN Penske Chevrolet +199 voltas NC 31 MARCUS ERICSSON Andretti Honda DSQ 32 KYLE KIRKWOOD Andretti Honda DSQ 33 CALLUM ILOTT Prema Chevrolet DSQ

