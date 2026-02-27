CBC & Clubes EXPO reúne setor esportivo em Campinas em abril de 2026

O Royal Palm Hall, em Campinas (SP), será o palco do CBC & Clubes EXPO 2026, o principal evento do esporte clubístico brasileiro, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). De 22 a 25 de abril de 2026, o encontro promete reunir representantes de clubes de todo o país, confederações, federações, gestores, atletas, patrocinadores e empresas do setor esportivo, consolidando-se como um ambiente estratégico para o desenvolvimento institucional, a geração de parcerias e o fomento da inovação.

A edição de 2026 chega com a expectativa de ampliar a programação, o espaço de feira e as oportunidades de networking. A entrada é gratuita, mediante credenciamento prévio, e a programação ocorrerá das 12h às 20h.

Fórum de formação esportiva e presença de peso

Um dos pilares do EXPO é o fórum nacional de formação esportiva, que se mantém como um espaço permanente para o debate e a construção de políticas voltadas à base de atletas no Brasil. O Fórum abordará temas cruciais como alto rendimento, gestão, governança e o papel dos clubes no desenvolvimento esportivo.

O evento já confirmou a participação de grandes nomes do esporte nacional. Atletas consagrados como Robert Scheidt, Gustavo Borges, Giovane Gávio, Hortência Marcari e Magic Paula compartilharão suas experiências e reflexões sobre excelência, liderança e valores na formação esportiva.

— Estamos preparando o fórum nacional de formação esportiva e o CBC & Clubes EXPO 2026 com grande expectativa, certos de que será mais um marco para o movimento clubístico brasileiro. Consolidamos o fórum como espaço permanente de debate, capacitação e fortalecimento das políticas de formação de atletas no país. Em 2026, reuniremos a comunidade esportiva, com grandes personalidades, ao mesmo tempo em que o EXPO ampliará oportunidades de visibilidade, parcerias e geração de negócios. Será um ambiente estratégico para desenvolver, integrar e fortalecer o esporte nacional — destacou o presidente do CBC.

Concurso de mascotes

Como novidade para esta edição, o Concurso de mascotes dos clubes promete movimentar o público e estimular a criatividade e a tradição das instituições. A iniciativa convida os clubes a exibirem suas mascotes oficiais em uma competição que visa promover a interação entre público, atletas e instituições.

O concurso será dividido em duas categorias: melhor performance, que avaliará carisma e interação com o público; e voto popular, que permitirá ao público escolher seu favorito online. A ação busca ampliar a experiência para além do ambiente técnico, reforçando a identidade das marcas e estimulando o senso de pertencimento. Os vencedores receberão troféus, certificados e destaque nas plataformas de comunicação do CBC.

O CBC & Clubes EXPO 2026 reforça seu compromisso com o fortalecimento do esporte nacional a partir da base clubística, sendo um ponto de encontro essencial para a capacitação, o debate estratégico, a troca de experiências e a concretização de oportunidades comerciais.

CBC & Clubes EXPO 2026 (Foto: CBC)

