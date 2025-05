Papo com Helio Castroneves: a estreia na Stock Car brasileira

Olá, amigos, tudo bem?

Estou no Brasil, mas agora é para acelerar. Estou muito feliz e empolgado em poder anunciar a grande surpresa que eu havia mencionado colunas atrás, mas que, em razão de detalhes, não foi possível contar antes. Neste ano, disputarei pela primeira vez uma temporada completa da BRB Stock Car Pro, categoria que vive momento superespecial por inaugurar sua nova fase, agora sob o conceito inédito do Sport Utility Vehicle, mais conhecido como SUV, que todos conhecemos e muitos de nós temos em nossas garagens.

No atual estágio de minha carreira, está sendo muito bacana voltar a ser rookie, mesmo tendo uma quantidade gigantesca de corridas já disputadas no Brasil e no mundo. Meu pessoal fez as contas e o número é interessante. Só de corridas oficiais, daquelas contando pontos para campeonatos, são cerca de 600 com carros de corrida, isso sem contar participações especiais, provas comemorativas e meus cinco anos no kart.

Na própria Stock, em 2012, participei de uma edição da corrida do milhão e no ano seguinte, em 2013, quase corri no circuito de rua de Ribeirão Preto, mas não foi possível por causa de um acidente nos treinos. Naquelas duas ocasiões, a equipe era a Mattheis mas, agora, assim como eu, meu time também é estreante na Pro, mas fera na Stock Light, a RTR Sport Team. Então, é novidade para todo mundo. Vou correr com um modelo Chevrolet Tracker e o meu número será o mesmo que uso na minha equipe da Indy, a Meyer Shank Racing, o #06.

Tem sido uma correria grande. Como vocês sabem, participei do Open Test de Indianápolis na semana passada. Na segunda-feira (28), já estava no Brasil e passamos o feriado do Dia do Trabalho – data também para celebrar o inesquecível Ayrton Senna - na sede da AudaceTech, a fabricante do carro. Nesta sexta (2), já estamos de mala e cuia em Interlagos para iniciar as atividades de pista com treinos livres. O sábado (3) também será dedicado aos treinos livres, mas vamos fechar o dia com o Qualifying, que determinará o grid de largada para a corrida única do domingo (4), com duração de 50 minutos.

Greve: uma ‘pedra’ no caminho da Stock Car

Como sempre acontece numa categoria que estreia carro novo, há sempre problemas de última hora. Mas sou testemunha do esforço descomunal feito pelo Lincoln Oliveira e o Enzo Bortoleto, respectivamente, CEO da Vicar e CEO da AudaceTech.

(Aliás, deixem-me abrir parêntese aqui para falar da AudaceTech, empresa que projetou e construiu os novos carros da BRB Stock Car Pro. Vocês não fazem ideia do quão moderna e tecnológica é a fábrica, que fica em Cotia. O resultado só poderia ser esse, um carro de nova geração, engenharia extremamente sofisticada, eletrônica de primeiríssima linha e muito mais. Vou ser honesto com vocês, o que temos na AudaceTech não deixa a BRB Stock Car Pro dever para quaisquer das principais categorias do mundo nesse segmento. Fechando parêntese).

Mas, como ia dizendo, problemas de última hora acontecem, mas não sei se todos sabem que há uma greve dos auditores da Receita Federal, que já dura mais de 120 dias, e elementos importados sofreram atraso na entrega. Não me entendam mal, por favor. Não estou aqui criticando a greve, muito menos os auditores. São profissionais fantásticos e, se estão parados ou pelo menos num ritmo mais lento, têm seus motivos e torço para que tudo se resolva rapidamente. Só estou me referindo a uma situação objetiva.

Mas, novamente, o que não falta é esforço e tudo o que está sendo feito é de tirar o chapéu. Por essa razão, tenho certeza de que, no domingo, nesse lugar histórico que é Interlagos, vamos ter uma corrida fantástica e estou, desde já, muito orgulhoso por fazer parte desse momento histórico do automobilismo brasileiro.

Como estou chegando agora, não sei bem como é a história dos ingressos, mas deixo o site https://www.stockproseries.com.br/ aqui para vocês consultarem. Para os que não puderem ver esse show de perto, em Interlagos, a TV Band e a SporTV transmitirão, além de canais pela internet. A largada será ao meio-dia do domingo.

Abraço grande e até semana que vem.