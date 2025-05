Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim!

Enfim, o grande dia está chegando! No próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, acontece a 109ª edição da Indy 500, então, desde já convido a todas e a todos para estar ligados na TV Cultura e nos canais ESPN para acompanhar tudo o que acontecer no oval mais famoso do mundo, em 200 voltas.

Minha posição de largada, como vocês sabem, poderia ter sido um pouco melhor. Vou largar em 24º porque o nosso acerto de classificação não funcionou tão bem, entretanto, estou muito feliz com o nosso acerto para a corrida. Em todos os treinos o nosso carro, com esse setup destinado à corrida, se mostrou rápido, consistente, equilibrado e, por causa disso, eu estou muito otimista. Tanto isso é verdade que no último treino que nós realizamos, na segunda-feira agora, eu fui o segundo carro mais rápido, então, eu realmente tenho essa boa expectativa.

Indy 500 e Hall da Fama

Mas gostaria de falar agora de um momento extremamente emocionante que eu vivi ontem (quinta-feira, 22), aqui em Indianapolis. O meu nome foi introduzido, numa solenidade extremamente emocionante e bonita, no Hall da Fama do Indianapolis Motor Speedway. Isso representa uma honraria que a gente não faz ideia é pude contar com as presenças dos meus pais, Dona Sandra e Seu Helio, da minha irmã Kati, de amigos e de grandes nomes do automobilismo, a começar por ninguém menos do que Roger Penske, uma pessoa que eu admiro profundamente e com a qual tenho uma amizade de mais de 20 anos.

Helio Castroneves no Hall da Fama do Indianapolis Motor Speedway (Foto: Andrea Leite/Castroneves Racing)

Estar nesse hall da fama, tendo eu disputado 24 Indy 500 – a de domingo agora será a 25ª - e tendo vencido quatro vezes essa prova centenária, inclusive com a possibilidade de vencer pela quinta vez no próximo domingo, é um momento realmente especial na minha vida. Significa compartilhar a mesma galeria com nomes históricos do automobilismo norte-americano e mundial que fizeram – e fazem – a história nesse circuito oval mais famoso do mundo e que sedia, sem dúvida, a prova mais importante do automobilismo mundial.

Confesso a vocês que ontem, lá na hora, eu fiquei meio sem palavras para agradecer, para demonstrar o quanto estava honrado e feliz, mas eu tenho certeza de que todos os presentes puderam sentir a minha emoção e a minha alegria por fazer parte deste grupo tão seleto de apaixonados pelo automobilismo, que dedicaram suas vidas ao esporte que tanto amamos. Por suas carreiras, suas conquistas e suas realizações, puderam sentir como eu a felicidade de fazer parte do hall da fama do Indianapolis Motor Speedway.

Agradeço extremamente a torcida de vocês, espero que todos possam se divertir com a Indy 500 do próximo domingo e, se Deus permitir, eu possa voltar aqui na próxima sexta-feira para festejar com vocês um bom resultado. Tenho chances de vencer pela quinta vez? Vou ser honesto com vocês, a chance seria maior se eu estivesse largando um pouco mais na frente, mas por ser uma prova de 200 voltas, cerca de 3 horas de duração, e sujeita a inúmeras ocorrências ao longo desse período, tudo realmente pode acontecer.

O fato de eu estar com minha motivação intacta, a equipe Meyer Shank Racing estar 101% preparada e pelo fato do nosso carro, o número 06, estar muito, mas muito competitivo mesmo para a corrida, estou muito otimista. E vou lutar com todas as minhas forças para que essa chance se transforme em realidade.

Abraço grande, muito obrigado pelo apoio e vamos que vamos porque Domingão é dia de Indy 500.

Helio Castroneves discursa na cerimônia do Hall da Fama (Foto: Andrea Leite/Castroneves Racing)

Todas às sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

