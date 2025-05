Indy 500: Helio Castroneves entra no Hall da Fama de Indianápolis

O brasileiro Helio Castroneves busca a sua quinta vitória nas 500 milhas de Indianápolis neste domingo (20). Há poucos dias da prova, Helio Castroneves será homenageado, entrando no Hall da Fama do Indianapolis Motor Speedway, onde a competição de 200 voltas é realizada. É a 25ª vez que o piloto participa das 500 milhas.

A marca reconhece as quatro vitórias que Helio Castroneves conquistou na Indy 500 (2001, 2002, 2009 e 2021) e a carreira consolidada do piloto na IndyCar Series. Até o momento, o brasileiro disputou 22 temporadas completas, 394 provas, 50 pole positions e 31 vitórias.

— Não tenho nem palavras para agradecer essa homenagem, que representa muito para mim. Vivo intensamente o universo da Indy desde 1996, quando deixei a Europa e ingressei no automobilismo dos Estados Unidos, correndo na Indy Lights. Então, mais da metade da minha vida foi vivida aqui. O mais legal é que, mesmo passados quase 30 anos, continuo na IndyCar com o mesmo entusiasmo. A vontade de vencer está intacta, continuo me sentindo muito competitivo e, o que é melhor, com a maturidade que os anos me deram. Realmente, estou muito feliz e será uma noite inesquecível — declarou Helio Castroneves antes da solenidade.

Helio Castroneves comemorando a vitória na Indy 500 em 2021 (Foto: Reprodução)

Hall da Fama de Indianápolis

Criada em 1952, a honraria é dada pelo Indianapolis Motor Speedway Museum, que somou o Hall da Fama à sua vocação histórica de preservar a memória do histórico complexo automobilístico, fundado em 1909. Atualmente, a escolha do homenageado de cada ano resulta da indicação por parte de um grupo formado por mais de 100 pessoas, dentre as quais pilotos, donos de equipes e jornalistas.

A relação de homenageados possui cerca de 150 lauredos e Helio será o terceiro brasileiro a fazer parte do Hall da Fama do IMS. Antes dele, Emerson Fittipaldi e Tony Kanaan receberam a homenagem, respectivamente, nos anos de 2004 e 2024.

O piloto recebe a homenagem nesta quinta-feira, por volta das 20h (de Brasília).