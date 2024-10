Ex-empresário de Schumacher revela arrependimento após acidente

Michael Schumacher na Fórmula 1 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Willi Weber, ex-empresário de Michael Schumacher em entrevista ao jornal alemão “Bild”, lamentou não ser mais próximo da família, já que não entrou em contato com os mesmos logo após o acidente em dezembro de 2013. Além disso, se culpou por não visitar o heptacampeão da Fórmula 1 após o ocorrido.

— Penso em meus sucessos com Michael — nossos objetivos e nossas vitórias. Lembro-me de Michael como ele era. E provavelmente nunca mais nos veremos. A culpa foi minha por não ter visitado Michael após o acidente e não tê-lo apoiado. Porque achei que o que estava na mídia era exagerado. Achei que seria melhor esperar alguns dias e que tudo ficaria bem. Mas já era tarde demais. Durante muito tempo, eu me culpei por não ter reagido imediatamente — disse Willi Weber.

Weber também revelou que não foi convidado para o casamento de Gina, mas que não poderia comparecer de qualquer forma devido ao seu estado de saúde.

— Não tenho contato com a família há mais de 10 anos, mal me lembro do que aconteceu. Não fui convidado para o casamento, mas não poderia ter ido de qualquer forma porque minha saúde não está boa no momento. Eu não gostaria de voar para Maiorca. —

— Michael era um dos meus melhores amigos. Ele era mais como um filho para mim. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com ele agora, então não quero comentar mais nada — concluiu Weber.

Michael Schumacher supostamente fez sua aparição pública desde o acidente de esqui, em 2013, nos Alpes Franceses. O heptacampeão mundial teria comparecido no casamento de sua filha Gina-Maria, de 27 anos, com Iain Bethke em uma cerimônia na vila da família, em Maiorca. O jornal alemão “Bild” relatou que Schumacher muito provavelmente estava presente no evento, que teve como regra a proibição de celulares.