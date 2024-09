Papo com Helio Castroneves: Sejam bem-vindos, Ganassi e Marcus Armstrong

Helio Castroneves em circuito da IndyCar, em Nashville (Foto: Divulgação/Helio Castroneves)







Escrito por Helio Castroneves • Publicada em 20/09/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Olá, amigos do Lance!, tudo bem?

Quero começar a coluna de hoje com uma notícia super atual. Nesta quinta-feira, 19, anunciamos a contratação do piloto neozelandês Marcus Armstrong, de 24 anos, que vem da Ganassi para fazer dupla com Felix Rosenqvist, que permanece na Meyer Shank Racing (MSR) com um contrato de longa duração.

É uma alegria muito grande receber o Marcus e recepcioná-lo com um grande abraço de boas-vindas. Vamos trabalhar juntos desde já e farei de tudo para ajudá-lo em sua nova casa, para começar forte a temporada 2025. Ele chega para o lugar do David Malukas, a quem desejamos muito sucesso em sua nova jornada, na Foyt.

E já que estou falando um cumprimentos, a temporada 2024 do NTT IndyCar Series terminou. Foram 17 corridas, entre março e setembro, que coroaram o piloto espanhol Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, como tricampeão da IndyCar. A conquista ratificou a enorme competência deste jovem talento, atualmente com 27 anos, e obviamente de sua equipe, a grande rival da equipe Penske.

Encerramos um ano muito positivo para a MSR. Neste meu primeiro ano completo como um dos donos da equipe, tive a felicidade de aprender bastante, numa espécie de intensivão, tudo o que acontece numa grande organização na IndyCar, mesmo eu tendo estado tanto tempo de forma integral dentro do cockpit.

Fechamos o ano em 12º com o Felix Rosenqvist (#60) e conseguimos colocar o #66 entre os 22 primeiros, garantindo bônus de U$ 1 milhão para cada carro, com uma diferença. Enquanto Felix disputou todas as 17 provas, incluindo a pole em Long Beach (e foi ao pódio no Thermal Club, prova extra sem contar pontos), o #66 foi conduzido ao longo do ano pelo David Malukas (10 corridas), e Tom Blomqvist, que pilotou nas cinco primeiras, e eu Detroit e Road America.

Nessa prova de encerramento, no oval do Nashville Superspeedway, tive oportunidade de voltar a acelerar o carro de dois lugares, levando a bordo um artista muito ilustre, que já esteve e é apaixonado pelo Brasil. Foi um prazer dar carona para o Diplo, que é DJ, produtor musical, rapper, cantor, compositor, arranjador e muito mais no universo da música. Ele tem uma ligação muito forte com o Brasil pelas parcerias com Anitta e Pabllo Vittar, além da grande paixão pelo funk. Foi uma experiência muito legal.

Mas, agora, o esforço está todo voltado para 2025 e já vou acelerar. Testarei meu carro da Indy 500 no oval de Indianapolis no dia 11 de outubro. Será a primeira atividade de pista da nova parceria técnica da MSR, que é com a Ganassi, substituindo à da Andretti, cujo contrato conosco terminou em Nashville. Estou muito ansioso para iniciar os trabalhos com a Ganassi.

Como são as coisas, né? Passei minha carreira toda nos Estados Unidos sendo adversário da Ganassi e, agora, somos parceiros. Bem, vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais novidades. Forte abraço a todos, cuidem-se e até lá.