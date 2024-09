Papo com Helio Castroneves: É grande a lista de pilotos para nossa equipe em 2025, incluindo brasileiros

Helio Castroneves e Ricardo Juncos, dono da equipe Juncos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Olá, amigos do Lance!, tudo bem? Espero que sim!

No domingo, 15, teremos a etapa final da temporada 2024 do NTT IndyCar, com a disputa da 17ª corrida do ano. Será no Nashville Superspeedway, um oval de 2.140 metros. Sobre essa prova, trarei mais detalhes na semana que vem, pois agora quero falar um pouco sobre o futuro de nossa equipe, a Meyer Shank Racing.

Nesta temporada, fizemos a opção de dedicar atenção total para a IndyCar, deixando de competir momentaneamente no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Mas em 2025, vai voltar tudo como era em 2023, ou seja, com a equipe participando dos dois campeonatos simultaneamente.

Com a retomada desse formato de atuação, a saída do David Malukas após a prova de Nashville e algumas mudanças que estão previstas para 2025, nossa capacidade de contratar pilotos está ampliada. Posso garantir de que, neste momento, são muitos os contatos com pilotos que querem correr com a gente no ano que vem.

Isso tem provocado uma quantidade enorme de conversas comigo e com o Mike Shank, que é o principal sócio da MSR. Garanto para vocês que nada foi decidido ainda, mas existe uma lista com vários nomes possíveis. De minha parte, já conversei com o Enzo Fittipaldi, o Caio Collet e mais alguns.

Adoraria demais poder colocar um brasileiro em uma dessas vagas. Vou dizer mais, poder ser uma opção para pilotos brasileiros foi uma das principais razões para me tornar sócio da equipe. Sabia, porém, que não depende unicamente da minha vontade.

Helio Castroneves ao lado de membros da equipe da Meyer Shak Racing (Foto: Divulgação)

Existem diversos fatores, além da vontade do dono, que determinam a escolha dos pilotos de uma equipe. São várias cartas na mesa, dentre as quais o desejo de estar com a gente, talento do piloto, currículo, comportamento dentro e fora das pistas, patrocinadores, relacionamento, comprometimento com o time, salários, bem-estar para nossos funcionários e por aí vai. Mas uma coisa posso dizer, a decisão está muito próxima.