Papo com Helio Castroneves: a temporada da IndyCar termina no domingo, mas o trabalho continua firme e forte

Helio Castroneves e equipe se preparam para última etapa da temporada (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Helio Castroneves • Publicada em 15/09/2024 - 15:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Meus amigos do Lance! e sua imensa audiência na Internet, tudo bem? Espero que sim!

E não é que a temporada 2024 da NTT IndyCar Series está chegando ao fim? Pois é, a 17ª e última etapa será disputada neste domingo (15), aqui em Nashville, no estado do Tennessee. Como não poderia deixar de ser, as atenções do Big Machine Music City Grand Prix, no Nashville Superspeedway, estão voltadas para a decisão do título.

(Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A situação mais confortável é a do espanhol Alex Palou, da Ganassi, que nem precisa vencer para ser campeão. Entretanto, os rapazes da Oceania, Will Power (Austrália) e Scott McLaughlin (Nova Zelândia), vão fazer de tudo para entregar mais um título da categoria para a Penske. Roger Penske é um colecionador de títulos e conquistas. Fico feliz em ter contribuído com o título do IMSA WeatherTech SportsCar de 2020 e com três das minhas quatro vitórias em Indianapolis.

Bom, final de temporada e início das férias. Certo? Errado! Se engana quem pensa que tudo se resume à decisão do título. Tomo a Meyer Shank Racing como exemplo. São tantas as coisas acontecendo ao mesmo tempo que é totalmente ilusória a ideia de que, a partir de segunda-feira, estaremos todos de férias.

A razão é simples. Uma equipe de IndyCar, como a nossa, trabalha o ano inteiro para reunir as melhores ferramentas para, na pista, obter os melhores resultados. Só que tudo começa na valorização e oferecimento das melhores condições possíveis para o maior patrimônio que uma equipe pode ter: o conjunto dos colaboradores.

Essas pessoas incríveis trabalham o ano todo para ajudar a equipe a crescer, se desenvolver e se tornar uma grande empresa. Claro que pilotos, engenheiros e especialistas diversos são extremamente importantes para que uma equipe se torne vencedora de forma sustentável e quase que permanentemente.

Mas uma equipe não se faz apenas das pessoas que aparecem na televisão, durante as transmissões das provas de IndyCar. O pessoal que fica na fábrica, fazendo o Shop funcionar como um relógio para que todo o planejamento seja coroado de êxito, são tão importantes quanto.

(Foto: John Cote / Divulgação)

➡️ F1: Hamilton lamenta Mercedes ‘estagnada’ em ‘corrida desastrosa’ no Azerbaijão

Então, a única coisa que realmente será diferente na segunda-feira é que a próxima corrida de IndyCar será daqui seis meses. No mais, vamos continuar acelerando forte para a melhor preparação, já de olho em 2025.

Como vocês já sabem, David Malukas nos deixará depois dessa prova, pois já assinou com a equipe A.J. Foyt. Por conta disso, estamos trabalhando forte para anunciar em breve o teammate do Felix Rosenqvist, que permanecerá conosco no ano que vem.

Quero muito comemorar com vocês, na semana que vem, um ótimo resultado em Nashville, além de poder contar algumas novidades que estão em vias de definição. Desejo a todos um excelente final de semana e fiquem ligados na "TV Cultura" e canais "ESPN", que transmitirão ao vivo, no domingo, a partir das 16h30 (de Brasília).

Felicidades e ... fui!