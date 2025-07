Olá, amigas e amigos, tudo bem? Espero que sim. Estou escrevendo esta coluna nesta quinta-feira, 10 de julho, aqui em Atlanta, no estado norte-americano da Georgia. Como a rodada dupla de Iowa, que acontece nos próximos sábado e domingo, nem teve suas atividades iniciadas, quero falar e festejar a excelente atuação da equipe Meyer Shank Racing (MSR) no domingo que passou, no circuito de Mid-Ohio.

Quem viu pela TV Cultura ou pelos canais ESPN, no Brasil, certamente se divertiu bastante com muitas disputas emocionantes. Durante todo o final de semana, incluindo aí os treinos livres e o Qualifying, os dois carros da equipe se mostraram bem competitivos e nossos pilotos, o Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong, puderam lutar no bloco da frente.

Ao término das 90 voltas de uma corrida que foi vencida pelo Scott Dixon, Felix terminou em um importante sexto lugar, sendo seguido muito de perto pelo Marcus, que terminou em sétimo. Esses resultados representaram avanços dos dois no campeonato. Felix está no P6 e o Marcus no P8.

E tudo isso pode melhorar mais ainda nesta rodada dupla. As atividades começam hoje, 11, com treinos livres. O Qualifying será no sábado, dia da primeira corrida, com largada às 18:00, no horário do Brasil. No domingo, será mais cedo, às 14:00. O Iowa Speedway é um oval curto e as corridas são ótimas. Eu, aliás, venci em Iowa em 2017, fui pole três vezes e até hoje o recorde de volta no Qualifying é meu: 17s2283.

Feliz aniversário, seu Helio! Vamos festejar!

Para terminar, neste dia 10 de julho, mesmo estando distante, quero desejar feliz aniversário para o maior ídolo da minha vida, meu pai, seu Helio. Eu tenho uma certeza na minha vida. Não teria chegado aonde cheguei se não fosse meu pai, que sempre acreditou em mim, me apoiou incondicionalmente em todas as fases da minha carreira e até hoje, mesmo com os cabelinhos brancos, continua sendo meu maior incentivador.

Helio Castroneves celebra aniversário de seu pai (Foto: Castroneves Racing)

Feliz aniversário, pai!

Vou terminando por aqui, não sem antes dizer que na semana que vem já estarei no Brasil para a sequência do BRB Stock Car PRO Series no Velocitta. nos dias 19 e 20. Mas vamos para a pista já terça-feira, 15, pois teremos dois dias de testes, antes de iniciar a programação oficial.

Fiquem bem e até sexta-feira que vem.

