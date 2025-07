Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim! Estou aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Ohio, para a disputa da prova Honda Indy 200 at Mid-Ohio, etapa 10 do NTT IndyCar Series, que acontece neste final de semana no fantástico circuito de Mid-Ohio Sports Car Course.

continua após a publicidade

Obviamente, todos nós da Meyer Shank Racing animados com os resultados mais recentes e temos grandes expectativas para o restante do campeonato. Esta etapa abre uma sequência de cinco corridas em quatro finais de semana consecutivos.

Indy

Logo depois de Mid-Ohio, no próximo final de semana será a vez de a IndyCar montar acampamento no oval de Iowa Speedway, onde teremos a rodada dupla nos dias 12 e 13 de julho, em circuito oval. Cumpridas essas etapas, vamos para Toronto e Laguna Seca.

continua após a publicidade

Nossos pilotos, o Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong, estão em 4º e 11º no campeonato, respectivamente, o que demonstra nosso significativo aumento de performance e nos permite sonhar com uma vitória ainda nesta temporada. Seria minha primeira vitória na IndyCar como dono de equipe e a segunda da história da Meyer Shank Racing na categoria.

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Como vocês sabem, a primeira foi em 2021, quando vencemos a Indy 500 pela quarta vez, justamente na prova que marcou minha estreia na equipe. Eu tenho a impressão de que estamos muito próximos de viver essa emoção e todos os esforços estão sendo feitos, dentro e fora das pistas, para que esse objetivo seja alcançado.

continua após a publicidade

Esforços estão sendo feito dentro e fora das pistas por nova vitória na Indy (Foto: Penske Entertainment)

Como sempre, o fã da IndyCar no Brasil poderá ver tudo isso ao vivo pela televisão. A TV Cultura e os canais ESPN estão dando verdadeiros shows de transmissão e oferecendo ao público tudo o que acontece no campeonato com extrema qualidade e de várias formas, ou seja, TV aberta, TV por assinatura, aplicativos, sites e por aí vai.

Stock Car

Enquanto isso, no Brasil, já temos a programação da próxima etapa do BRB Stock Car PRO Series, cujas corridas serão disputadas após a Indy, nos dias 19 e 20 de julho, no Velocitta. Como já contei aqui, houve um adiamento da rodada que aconteceria no final de junho, na mesma pista, para que as equipes tivessem mais tempo para trabalhar com carros.

Obviamente que essa foi uma decisão acertada e a Vicar já reservou dois dias de testes na semana da corrida, antes de iniciar a programação oficial, para que as equipes e os pilotos possam experimentar tudo o que foi trabalhado nesse período. Isso significa dizer que teremos duas sessões na terça, 15, e mais três na quarta.

Próxima etapa da Stock Car será nos dias 19 e 20 de julho (Foto: Marina Cândido/A. Mattheis Motorsport)

De nossa parte, a Andreas Mattheis Motorsport está fazendo um trabalho fantástico no meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06 e, como não poderia ser diferente, estou super empolgado em voltar a acelerar.

É isso aí, amigos, vou ficar por aqui e volto na próxima sexta-feira. Grande abraço e até lá.

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

➡️Alegrias como dono de equipe

➡️Depois do Velopark, o novo desafio é conhecer o Velocitta

➡️ Ainda não tenho um carro para vencer, mas falta pouco para isso

➡️ Começa com força total a preparação para a 109ª Indy 500