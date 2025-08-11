PARAGUAI - Nos primeiros minutos do último treino antes da final do skate street masculino nos Jogos Pan-Americanos Júnior, o brasileiro Filipe Mota deu um susto. O atleta tentou uma manobra, caiu no chão e permaneceu na pista, sentindo muita dor no tornozelo esquerdo. Rapidamente atendido pela comissão técnica, ele deixou a pista amparado e teve o pé enfaixado. Tentou dar alguns passos, mas ainda mancava bastante. Mais tarde, quem assistiu apenas à prova decisiva e viu o jovem conquistar a medalha de ouro talvez nem imaginasse o que havia acontecido poucas horas antes.

— Eu já tava com o pé machucado há alguns meses, eu torci e ele tava meio fraco, acabei torcendo de novo. Eu fiquei com medo de não poder participar do campeonato, ao mesmo tempo eu coloquei na minha mente que eu ia participar de qualquer jeito, independente da minha torção, mas a gente nunca sabe, na hora é diferente - contou.

Porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura do Pan Júnior de Assunção, Filipe Mota se classificou com bastante vantagem para a decisão do skate street, disputada nesta segunda-feira (11). De volta à pista para a disputa por medalhas, apesar da entorse no tornozelo, ele confirmou o favoritismo ao somar 173.05 pontos, com nota de 85.81 na volta e 87.24 no best trick.

Um dos nomes mais promissores do skate brasileiro, Filipe Mota garantiu a hegemonia do Brasil na modalidade, já que, mais cedo, Maria Lúcia se sagrou campeã do feminino. Além das medalhas de ouro, os dois já carimbaram a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Brasil conquistou os dois ouros no skate street no Pan Júnior (Foto: Ana Patrícia/ COB)

Dobradinha brasileira no pódio

Além de Filipe, outro brasileiro também subiu ao pódio do skate street nesta segunda-feira (11). Matheus Mendes, de 16 anos, garantiu a medalha de bronze, e os dois mostraram bastante sintonia na pista. O norte-americano Lazer Mykle Crawford completou o pódio, com a prata.

— A gente sempre apoia um ao outro antes de andar, antes de dropar a gente sempre toca na mão um do outro pra incentivar. Independente de medalha, a gente vai dar o nosso melhor e se divertir, que é por isso que a gente tá aqui. A gente começou se divertindo e virou um negócio muito grande - finalizou Filipe.

