Legado de Rayssa Leal impulsiona nova geração do skate feminino brasileiro

Desde que foi incluído no programa olímpico, nos Jogos de Tóquio 2020, o skate se consolidou como uma das modalidades queridinhas dos brasileiros. Com o fenômeno Rayssa Leal como principal motor, uma nova geração de talentos se formou, o que foi demonstrado nesta segunda-feira (11), por Maria Lúcia, medalhista de ouro, e Daniela Vitória, finalista do Pan Júnior de Assunção.

A skatista Maria Lucia de Campos comemora a conquista da medalha de ouro (Foto: Ana Patricia / COB)

De origens opostas no Brasil, as skatistas também mostram que a popularização do esporte não é regionalizada. Enquanto Daniela é natural de Manaus, no Amazonas, Maria Lúcia nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Foi o skate que proporcionou o encontro e amizade das duas adolescentes de 15 e 16 anos, que sonham em ser modelo para o futuro.

— A ficha ainda não caiu, mas quando cair vai ser bem emocionante. O skate não é um esporte fácil, estar ali nessa pista,se jogar nesses corrimões gigantes não é fácil. Servir de inspiração pra ver ué o skate não é só competição, ver que tem essa amizade. Vai ser legal curtir essa evolução que o skate feminino tá tendo e ver as meninas do Brasil, ou de outros países mesmo, nessa nova geração — disse Daniela.

— Só de pensar que eu incentivo muita criança, que as crianças me têm como referência pra andar de skate, eu fico muito feliz com isso. Só de saber que tem uma menina pequena e ela te olha e você é uma inspiração pra ela, isso é incrível, eu quero vivenciar isso muito mais — contou Maria Lúcia.

Com o título, a gaúcha já está garantida nos Jogos Pan-Americanos adultos de Lima 2027 e se consolida como promessa realizada neste ciclo olímpico.

— Eu fico muito feliz comigo mesma, muito orgulhosa, porque é um dos meus grandes objetivos ganhar o Pan-Americano, e agora em seguida treinar pro próximo, que vai ter em 2027, pra chegar mas Olimpíadas e realizar meu maior sonho de infância — contou.

A final do skate street feminino no Pan Júnior

Atual campeã brasileira pro, Maria Lúcia disputou a Copa do Mundo de skate street e foi a melhor brasileira nas semifinais, com a segunda maior nota na classificação geral. Na final, ela terminou as voltas, primeira parte da prova, na liderança, e confirmou o título durante os best tricks, somando 151.21 pontos. A norte-americana Poe Pinson e a Argentina Morena Dominguez completaram o pódio.

Já Daniela, que integra a seleção brasileira júnior desde 2020, foi a quarta colocada na semifinal. Na decisão, ela terminou com 108.72 pontos e ficou na quinta colocação.

Ao longo de toda a final, Maria e Dani vibravam com as manobras uma da outra, trocavam instruções e abraços calorosos.

— Desde o primeiro dia a gente trocou essa ideia, é só a gente de menina representando o Brasil então vamo com garra, força. Realmente bateu o nervosismo nela, bateu o nervosismo em mim, mas eu tentei ajudar de alguma forma, trocando ideia, fazendo ela rir — contou Dani.