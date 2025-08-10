Campeã no Pan Júnior fala de influência do pai e defesa de legado no judô
Bianca Reis conquistou a medalha de ouro na categoria até 57kg
PARAGUAI - No dia dos pais, a judoca Bianca Reis garantiu um presente mais que especial: a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Natural de Brasília, a atleta iniciou no esporte aos sete anos justamente por influência do pai, a quem dedicou a conquista deste domingo (10), na sede do Comitê Olímpico Paraguaio.
— Pai, eu falei que eu ia pegar a medalha, e agradecer por ter me colocado nesse esporte, por ter me colocado nesse mundo, por ter me ajudado sempre, por estar sempre me acompanhando, falando comigo, esse é um dia especial, essa medalha hoje é sua, muito obrigada! - disse a atleta, antes de brincar:
— Mãe, não fica com ciúme, eu também te amo muito!
Bianca Reis chegou eufórica à zona mista para conversar com a imprensa, após concluir um dia perfeito. Última brasileira a lutar neste domingo (10), a atleta de 20 anos chegou à final com vitórias por ippon sobre a estadunidense Nicole Cancela e a colombiana Mayra Solis. Ela repetiu o desempenho na decisão, com uma terceira vitória por ippon diante da colombiana Audreys Pacheco.
Legado do judô feminino brasileiro
Natural de Brasília, Bianca compete na categoria leve (até 57kg), que até recentemente teve como principal representante a bicampeã olímpica Rafaela Silva. No Mundial de Judô de 2025, Shirlen Nascimento, da mesma categoria, subiu ao pódio com a medalha de bronze. Bianca Reis destacou a responsabilidade de defender o mesmo legado.
— É bem complicado, o Brasil está com boas representantes no 57kg, já lutei com algumas e essas experiência com certeza me ajudaram, me fortaleceram pra chegar até aqui. Eu espero poder fazer parte dessa disputa pra representar o Brasil em competições no sênior também - declarou.
Brasil no primeiro dia do judô
Modalidade que mais trouxe medalhas de ouro para o Brasil em Jogos Olímpicos, a estreia do judô no Pan Júnior de Assunção manteve a tradição e todos os atletas que entraram no tatame subiram ao pódio. Dos quatro finalistas, quatro foram campeões: além de Clarice Ribeiro, Rafaela Cavalcanti (-52 kg), Bruno Nóbrega (-66kg) e Bianca Reis (-57kg) levaram o título e a vaga para Lima 2027. Lucas Takaki, da categoria até 60kg, garantiu a medalha de bronze.
Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB).
