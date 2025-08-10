PARAGUAI - No segundo dia de Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, o primeiro com disputas por pódio, o Brasil largou na liderança do quadro de medalhas. Com destaque para o judô, natação e remo, o país chegou às 21 medalhas, sendo 11 de ouro, cinco de prata e cinco de bronze neste domingo (10). Confira no vídeo acima.

Remo inaugurou o pódio

O remo garantiu um pódio completo em Assunção e foi a primeira modalidade a garantir medalha para o Brasil, com o primeiro ouro conquistado por João Ferreira e Daniel Passold, no double skiff. A dupla voltou a competir na disputa por equipes e garantiu também a prata ao lado de Marcello Oliveira, Andrei Alves, Arthur Aguiar, Diogo Gonçalves, Marcelo de Almeida, Kayki Siqueira e Miguel Marques. Os dois últimos completaram a tríade, com o bronze no double skiff.

Quatro ouros no judô

Uma das modalidades mais tradicionais do programa olímpico, o judô brasileiro também foi protagonista no pódio neste domingo (10). Clarice Ribeiro (-48), Rafaela Cavalcanti (-52 kg), Bruno Nóbrega (-66kg) e Bianca Reis (-57kg) garantiram o título e a vaga para Lima 2027. Lucas Takaki, da categoria até 60kg, levou a medalha de bronze.

Chuva de medalhas na natação

A estreia da natação no Pan Júnior teve nove pódios, com direito a três ouros. Gustavo Saldo (200m borboleta), Stephan Steverink (400m livre) e Ana Julia Amaral (200m borboleta) foram campeões. Guilherme Camossato (100m peito), Gabriel Moura (200m borboleta) e Letícia Romão (400m livre) levaram a medalha de prata, enquanto Leonardo Alcantara faturou o bronze nos 400m livre. O Brasil também garantiu o título nos revezamentos, com o ouro no 4x100 feminino e masculino.

Mountain bike, tiro e esgrima também medalharam

O ciclismo mountain bike garantiu duas medalhas para o Brasil, com ouro de Luiza Cocuzzi e bronze de Eiki Yamauchi. No tiro esportivo, Caio de Almeida foi medalhista de prata nos 10m pistola de ar, e Marcus Pinto, da esgrima, foi bronze no sabre individual.

Bruno Nobrega (C) garantiu a medalha de ouro (Foto: Ana Patricia/COB)

O que vem por aí

Nesta segunda-feira (11), o Pan Júnior terá a estreia das provas de ginástica rítmica, tênis e squash, além de disputas por medalha em modalidades como remo, judô, natação e skate.

