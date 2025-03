Oscar Piastri é pole na China, e Gabriel Bortoleto fica em 19º

Oscar Piastri garantiu a pole position no Circuito Internacional de Xangai durante a classificação para a corrida do GP da China, na madrugada deste sábado (22). O australiano fez uma volta consistente e largará na frente em busca da vitória.

continua após a publicidade

George Russell, da Mercedes, ficou com a segunda posição, enquanto seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, fechou o top 3. Já Gabriel Bortoleto não teve um bom desempenho na sessão, sendo eliminado no Q1, e largará da 19ª colocação neste domingo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a classificação do GP da China?

Q1: Norris lidera; Bortoleto é eliminado

Gabriel Bortoleto durante a classificação do GP da China (Foto: GREG BAKER / AFP)

Os pilotos iniciaram a sessão com pneus macios. Gabriel Bortoleto foi um dos primeiros a ir para a pista. Jack Doohan chegou a escapar e sair do traçado, mas conseguiu retornar. Oscar Piastri foi o primeiro a assumir a liderança no Q1, com 1m31s591. Charles Leclerc travou os pneus em uma curva e quase saiu da pista, mas conseguiu controlar a Ferrari.

continua após a publicidade

Pouco depois, Max Verstappen tomou a ponta ao marcar 1m31s424. Bortoleto fez uma boa volta e chegou a ocupar a nona colocação. A dupla da RB se destacou na sessão: Yuki Tsunoda ficou em quarto e Isack Hadjar, em quinto.

Nos instantes finais do treino, Tsunoda garantiu o terceiro lugar, Hadjar ficou com a segunda posição, e Lando Norris assumiu a liderança. Bortoleto, no entanto, teve um desempenho abaixo do esperado em sua última tentativa, ficou apenas em 19º e foi eliminado do Q1. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, avançou para o Q2. Liam Lawson também não teve uma boa performance e terminou em último com a RBR.

continua após a publicidade

Além de Bortoleto e Lawson, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Jack Doohan também foram eliminados no Q1.

➡️ GP da China: Hamilton conquista corrida sprint; Bortoleto é 18º

Q2: Norris lidera; Alonso e Sainz são eliminados

A dupla da McLaren começou forte no Q2, liderando a sessão, enquanto Max Verstappen e George Russell tentavam reduzir a vantagem dos "Papayas". Lando Norris fez uma ótima volta e se isolou na liderança, registrando 1m30s787.

Nos instantes finais, Verstappen garantiu a segunda posição, enquanto Lewis Hamilton ficou em oitavo e Charles Leclerc em sétimo. Isack Hadjar surpreendeu ao terminar em quarto, com Yuki Tsunoda logo atrás, em quinto.

Já Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll e Carlos Sainz não conseguiram avançar e foram eliminados no Q2.

➡️ ‘É um pouco de Senna na Ferrari’: Entenda conexão entre Lewis Hamilton e o tricampeão mundial

Q3: Piastri conquista pole no GP da China; Russell e Norris fecham top 3

Max Verstappen abriu volta rápida e marcou 1m30s925, assumindo a liderança provisória. Isack Hadjar e Yuki Tsunoda começaram bem, fechando o top 3. No entanto, Oscar Piastri e Lando Norris melhoraram seus tempos e tomaram as duas primeiras posições, com o australiano da McLaren na ponta.

Kimi Antonelli, da Mercedes, saiu da pista e teve seu tempo deletado, finalizando na 10ª colocação. Um momento tenso ocorreu nos boxes, quando Verstappen quase atingiu o carro de Hadjar dentro do pit lane.

No fim da sessão, Oscar Piastri confirmou a pole position no GP da China, com George Russell em segundo e Lando Norris fechando o top 3. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Antonelli, Tsunoda e Albon completaram os dez primeiros.