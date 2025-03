Apesar de ter sido desejo de muitos fãs brasileiros, a parceria entre a Ferrari e Ayrton Senna nunca chegou a ser concretizada na Fórmula 1. O encontro não aconteceu com o tricampeão para valer, mas pode ser acompanhado na F1 2025 "através" de Lewis Hamilton, que assinou com a escuderia após 12 anos na Mercedes. A comparação foi iniciada por Galvão Bueno, narrador e amigo de Senna, ao relembrar conversa que teve com o piloto.

- Uma vez eu perguntei ao Ayrton Senna: "Me traduza rapidamente, em poucas palavras, o que é uma Ferrari?". Ele disse: "É um carro, uma cor, um ronco, um sonho". Eu disse: "Então por que você não vai para a Ferrari?". "Porque eu já não ganho há dois anos; preciso ganhar primeiro na Williams, me igualo ao Fangio com cinco vitórias, depois eu vou para a Ferrari" - relembrou Galvão, que completou:

- É o que o Hamilton está fazendo: ganhou tudo que tinha que ganhar, e realiza o sonho de ir para a Ferrari. Quando eu vejo o Hamilton na Ferrari, eu vejo um pouco de Ayrton Senna ali na Ferrari. Me emociona. Acho que deve ter emocionado muita gente. Olha, nesse momento, ele pode não ser tão rápido quanto o Leclerc, mas é um pouco de Ayrton Senna ali dentro da Ferrari.

Hamilton é fã declarado de Ayrton Senna

A conexão entre os pilotos sempre foi celebrada pela idolatria que Hamilton enxerga em Ayrton Senna. Para os fãs do automobilismo, nunca foi segredo que o heptacampeão mundial vê no brasileiro uma figura de inspiração por toda sua carreira. O britâncio tinha apenas nove anos quando Senna morreu após o acidente no GP de San Marino na temporada de 1994 da Fórmula 1.

Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", em 2021, Hamilton compartilhou seu sentimento sobre seu "herói de infância", que o ajudou a superar os problemas no sistema. Vale destacar que o bitânico é o primeiro e - até então - único piloto negro na história da F1.

- Meu herói de infância me inspirou pela maneira como ele pilotava, as cores de seu capacete, a paixão com que ele falava e suas vitórias. Ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele, algo que eu também experimentei em minha carreira, embora por razões diferentes. Eu disse a mim mesmo: "Quero me tornar um piloto como ele e chegar à F1" - destacou Hamilton.

Lewis Hamilton é fã de Senna desde a infância (Foto: Divulgação/Lewis Hamilton)

Estatística dos pilotos na F1

Nos números, de acordo com dados do portal "Stats F1", mo aproveitamento dos pilotos se aproximam, mesmo que Hamilton tenha feito mais que o dobro de corridas em relação ao brasileiro, com 196 GPs a mais. Senna conta com uma sólida média de 25,47% de vitórias, contra 29,41% do novo piloto da Ferrari.

Tricampeão mundial, Ayrton Senna soma 41 vitórias na carreira, com 65 pole positions conquistadas e 80 pódios garantidos. Um dos maiores campeões da Fórmula 1, Hamilton também tem seu nome marcado na história da categoria. Ao todo, o heptacampeão da F1 conta com 105 vitórias, 202 pódios e 104 pole positions no currículo.

Hamilton participa de homenagem a Senna

Apesar do resultado decepcionante de Hamilton, o fim de semana do GP de São Paulo da última temporada da Fórmula 1 ficou marcado na carreira do piloto. O motivo foi a oportunidade que o britânico recebeu ao participar da homenagem história para Ayrton Senna, com a icônica McLaren usada pelo brasileiro.

A exibição ‘Senna Sempre’ foi promovida por McLaren e Honda, parceria histórica que marcou os três títulos de Ayrton e voltou a acontecer. A demonstração foi ao som do ‘Tema da Vitória’, histórica trilha sonora que embalou os 41 triunfos do piloto na TV brasileira. Campeã olímpica, a ginasta Rebeca Andrade foi a responsável por dar a bandeira quadriculada para a demonstração.

O MP4/5B marcou o segundo título de Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990, na temporada marcada pela sequência da rivalidade contra o francês Alain Prost, que se transferiu da McLaren para a Ferrari após o polêmico título em 1989. Com o bólido, Ayrton venceu sete corridas e levantou o título após um controverso acidente com Prost logo na largada do GP do Japão.