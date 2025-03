A segunda etapa chegou e Gabriel Bortoleto tem mais uma oportunidade para mostrar seu talento na elite do automobilismo. Na manhã desta sexta-feira (21), o brasileiro repetiu o feito de Melbourne e voltou a avançar ao Q2 na classificação da corrida sprint em Xangai, onde a F1 dá seguimento a temporada de 2025. O jovem piloto bateu o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, e vai largar na 14ª colocação.

Aos poucos, o novato da Sauber vai se ambientando com o carro e sabe disso. Em entrevista ao "Bandsports", após a atividade chinesa, Gabriel fez uma avaliação de seu desempenho com a equipe, encarando pela primeira vez o formato de corrida sprint.

- Acho que no Q1 a volta que fiz foi decente. É uma pista muito nova para mim, se tivesse mais tempo de pista, acharia mais tempo. Mas com tempo limitado, um final de semana sprint, o primeiro com somente um treino, acho que acabei fazendo uma volta boa - falou.

Além disto, Gabriel Bortoleto fez um contraponto do porquê não foi ainda mais além no grid para a sprint. Para o brasileiro, ele ainda tem muito chão a percorrer e falta encontrar a sua "real performance" no C45.

- No Q2, ela foi OK, mas muito distante do Q3, fiquei 0s6 atrás, ainda não dá para a gente alcançar neste momento. É o que dá para fazer. Amanhã (sábado), tem a classificação de verdade e, também, tem a corrida sprint - completou o piloto.

Gabriel Bortoleto durante primeira etapa do GP da China na F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

Antes disto, no sábado (22), a largada da corrida sprint está marcada para meia-noite, no horário de Brasília. Em seguido, os pilotos voltam às pistas para a classificação às 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.