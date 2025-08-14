Atleta com o maior contrato da história dos esportes enfrenta processo bilionário

Shohei Ohtani, o astro do beisebol conhecido como o atleta mais valioso do mundo, está no centro de uma polêmica fora dos campos. O jogador, que em 2023 assinou um contrato recorde de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers, está sendo acusado de sabotar um luxuoso projeto imobiliário no Havaí, avaliado em US$ 240 milhões.

Shohei Ohtani, o astro do beisebol (Foto: Reprodução / Instagram)

A denúncia foi feita em uma ação judicial movida por um investidor e um corretor de imóveis. O processo, apresentado no Tribunal do Circuito do Havaí, alega que Ohtani e seu agente "exploraram sua influência de celebridade" para desestabilizar e remover os autores da ação de um projeto.

Os denunciantes afirmam que eles trouxeram Ohtani para o empreendimento como garoto-propaganda, com a promessa de que ele seria o primeiro morador e construiria uma instalação para seus treinos na propriedade. No entanto, segundo a acusação, o agente do atleta teria começado a exigir concessões e, posteriormente, ameaçou retirar a participação de Ohtani caso os desenvolvedores não fossem afastados do projeto.

O processo alega que Ohtani e Balelo agiram motivados por "ganho financeiro", buscando minar o papel dos investidores para seu próprio interesse. Os demandantes, que teriam trabalhado no projeto por mais de uma década, afirmam que a interferência do atleta e seu agente os levou a perder milhões de dólares em compensações.

A agência de Balelo se recusou a comentar o caso, e o grupo Kingsbarn Realty Capital, parceiro comercial dos autores da ação, chamou as acusações de "frívolos e sem mérito".

Essa não é a primeira vez que o nome de Ohtani é associado a problemas legais. No ano passado, seu ex-tradutor, Ippei Mizuhara, se declarou culpado por roubar quase US$ 17 milhões do jogador para pagar dívidas de jogos de azar e foi condenado a 57 meses de prisão.

Shonei Ohtani é o atleta mais bem pago da história dos esportes

Shohei Ohtani, de 29 anos, gravou seu nome na história do esporte com a assinatura do contrato mais valioso de todos os tempos. O fenômeno do beisebol assinou um vínculo de 10 anos com o Los Angeles Dodgers, da MLB — a principal liga dos Estados Unidos — por impressionantes US$ 700 milhões, o equivalente a R$ 3,5 bilhões.

Considerado um dos atletas mais influentes do mundo, Ohtani faturou cerca de US$ 60 milhões somente em patrocínios em 2024, segundo a Forbes. A nova controvérsia surge em meio a uma carreira brilhante, marcada por conquistas dentro de campo e contratos milionários.