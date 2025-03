Verstappen vê Red Bull muito lenta na China: ‘Não achei que estaria na 1ª fila’

Max Verstappen mostrou, mais uma vez, que talento também pode fazer diferença na Fórmula 1. O neerlandês, que está longe de ter o melhor carro do grid em 2025, sofreu, mas encontrou o limite do bólido da Red Bull para superar as McLaren e buscar o segundo lugar com apenas 0s018 de diferença para o pole-position da corrida sprint do GP da China, Lewis Hamilton, da Ferrari.

Com isso, o tetracampeão mundial larga na primeira fila na corrida curta desta sexta-feira (21). E comemorou o resultado conquistado no novo asfalto do circuito, em Xangai.

— A volta foi muito boa. É sempre muito difícil quando você vai de um pneu médio para um macio. Claro que, quando você olha para isso, foram 18 milésimos ou algo assim da pole, mas achei que não estaríamos na primeira fila. Estou muito feliz por estar em segundo — afirmou o piloto do #1 ao portal RaceFans.

— Não acho que o equilíbrio esteja muito ruim, apenas estamos muito lentos. Mas esse resultado é bom para nos motivar. Vamos tentar maximizar tudo o que temos, precisamos fazer isso também e lutar para conseguir mais ritmo — completou Verstappen.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da China (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

— As McLaren pareciam muito rápidas até a última corrida. Portando, acho que será muito difícil mantê-los atrás. Mas espero que seja divertido e que a gente consiga disputar. Isso seria bom para mim — concluiu o piloto da Red Bull.

A Fórmula 1 realiza o GP da China, em Xangai, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint.