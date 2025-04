Gabi Guimarães disputa Final Four e não deve participar da primeira fase da VNL

Gabi Guimarães conquistou o título italiano de vôlei feminino na última terça-feira (22) e agora se prepara para disputar o Final Four da Champions League com o Conegliano, nos dias 3 e 4 de maio, na Turquia. No entanto, o técnico da Seleção Brasileira, Zé Roberto Guimarães, gostaria de contar com a presença da jogadora desde a primeira etapa da Liga das Nações, que começa em 4 de junho, no Rio de Janeiro.

O técnico reconhece a importância da presença de Gabi na Seleção Brasileira, tanto dentro quanto fora de quadra. No entanto, devido ao calendário apertado, é provável que a jogadora não participe da primeira fase da VNL.

— Estive na Itália conversando com a Gabi... Ela esteve na final de todas as competições e é uma jogadora que está na estrada há uns dez anos. Temos de tomar muito cuidado com ela, mas a Gabi quer participar da VNL. Eu acho que isso pode ser legal, o fato dela querer estar junto com a gente — contou Zé Roberto. — No Rio, ela estará com o time e talvez não jogue. É importante ela estar junto com as meninas, com a torcida. A Gabi é a nossa capitã, uma jogadora que é espelho. As atitudes, o comprometimento. É um ícone muito importante para nosso time e para os times onde atua. Seria importante ela estar e treinar com o grupo, ajudando a orientar, passar as coisas que aprendeu, ela agrega muito no olhar, no sentimento, no tato— finalizou o técnico

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/Conegliano)

O que é o Final Four Champions League de vôlei?

O Final Four é uma competição aberta para os campeões nacionais de todas as 56 Federações, enquanto vagas adicionais disponíveis dependem de um ranking que leva em conta os resultados alcançados pelas equipes nas últimas três edições da competição.

O Conegliano, time da brasileira Gabi Guimarães, é o atual campeão e, por isso, já está automaticamente classificado para esta temporada da Champions League.

Atletas convocadas por Zé Roberto para a Seleção Brasileira

Zé Roberto Guimarães não tem pressa para convocar as jogadoras para a Liga das Nações (VNL). O técnico afirma que respeitará o calendário de cada competição e o tempo de descanso das atletas. Confira a lista das jogadoras convocadas:

Opostas: Jheovanna (Flor de Ypê/Paulistano/Barueri), Tainara (Shanghai Bright-CHI);

Ponteira: Helena (Sesc Flamengo);

Centrais: Lorena (Sesc Flamengo), Luzia (Flor de Ypê/Paulistano/Barueri); Julia Kudiees, (Gerdau Minas); Diana Duarte (Türk Hava Yolları);

Líbero: Laís (Sesc Flamengo).

Atletas convidadas:

Levantadoras: Lyara (Flor de Ypê/Paulistano/Barueri) e Marina Sioto (Brasília);

Ponteiras: Aline Segato (Brasília).