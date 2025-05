Além do Sesc Flamengo, Bernardinho manteve o trabalho na Seleção Brasileira de Vôlei Masculino por mais uma temporada. O técnico compareceu no Web Summit Rio 2025 para palestrar sobre liderança no esporte e, em conversa com o Lance!, aproveitou para compartilhar suas expectativas sobre a nova edição da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A primeira partida da equipe acontecerá no dia 11 de junho, contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

- É o início do processo, não vai ser fácil não. Vamos tomar muita pancada, mas faz parte do processo. Você aprende, você vai ser criticado, reflete, melhora e vamos seguir em frente - destacou Bernardinho.

Após uma atuação decepcionante, ao terminar em oitavo em Paris 2024, a Seleção Brasileira contará com grandes mudanças no elenco, que não terá Bruninho. O técnico Bernardinho escolheu, então, para os primeiros treinos antes da competição um grupo cheio de jovens atletas. Esta decisão, no entanto, marca o início de uma processo de reconstrução e preparação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

- É reconstrução, com muita gente jovem, mas pouca experiência na quadra internacional. Então precisamos propiciar a esses jovens mais jogos, mais competições. A Liga será a primeira competição de uma nova geração, com poucas experiências e muita gente jovem, iniciando um processo internacional que é bem diferente dos jogos internamente da nossa Superliga - analisou o treinador, que completou:

- Muito importante, mas a preparação vai durar quatro anos. Tem que pensar em perspectiva, pensar em crescimento. Que as críticas não tirem o nível de motivação, porque elas vêm, é natural. Nível de motivação e nosso comprometimento com essa melhora contínua, o mais importante.

Primeira convocação de Bernardinho para a VNL

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, na última quinta-feira (24), os primeiros nomes escolhidos por Bernardinho para os treinos que acontecerão antes da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A competição para a Seleção masculina começará no dia 11 de junho, contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Na lista inicial, o treinador selecionou 15 atletas brasileiros, incluindo o levantador Juan Pablo e o líbero Filipinho como convidados. O primeiro grupo, desde as Olimpíadas de Paris 2024, conta com grandes peças do vôlei do país, como os irmãos Darlan e Alan e o levantador Cachopa.

Convocação completa

Alan (oposto)

Chizoba (oposto)

Darlan (oposto)

Cachopa (levantador)

Rhendrick (levantador)

Arthur Bento (ponteiro)

Honorato (ponteiro)

Lukas Bergmann (ponteiro)

Paulo (ponteiro)

Geovane Kuhnen (central)

Matheus Pinta (central)

Thiery (central)

Maique (líbero)

Juan Pablo (levantador) - Convidado

Filipinho (líbero) - Convidado

Web Summit Rio 2025

O Web Summit Rio está de volta e acontece de 27 a 30 de abril de 2025, no Riocentro, reunindo nomes de destaque da tecnologia, inovação e negócios. Após atrair mais de 34 mil pessoas, 500 palestrantes e mil startups em 2024, o evento se firma como um dos principais encontros do setor na América Latina. A nova edição promete mais debates relevantes e ideias inovadoras que refletem as tendências do mercado global.

O Lance! estará presente nos três dias de evento com entrevistas exclusivas e conteúdos que poderão ser acompanhados nas redes sociais e no site.

