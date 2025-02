O piloto Lewis Hamilton é conhecido por fazer história e quebrar recordes na Fórmula 1. O britânico, sete vezes campeão mundial, já deixou um legado impressionante nas pistas. No entanto, o automobilista também é muito ativo fora delas, especialmente por meio do incentivo a projetos sociais. O desejo do piloto de ajudar o próximo chega, inclusive, ao Brasil.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton possui uma fundação chamada “Mission 44”, que visa abrir portas e criar oportunidades para jovens de grupos historicamente sub-representados. O heptacampeão mundial apoia quatro instituições brasileiras: Ação Educativa, Instituto de Referência Negra Peregum, Centro Educacional Assistencial Profissionalizante (CEAP) e Casa Amarela Providência. O Lance! conversou com duas dessas organizações para entender o impacto do trabalho realizado por Hamilton no Brasil.

➡️ Gabriel Bortoleto apresenta capacete com cores da bandeira do Brasil

O que é a Mission 44, organização de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton criou a Mission 44 em 2021 (Foto: Divulgação)

A "Mission 44" tem como objetivo promover maior representatividade e inclusão. Por meio da instituição, Hamilton busca incentivar mudanças significativas para aumentar as oportunidades de jovens que enfrentam desigualdades sociais. A fundação foi criada em julho de 2021, em parceria com o projeto Ignite, da Mercedes. A instituição deseja promover maior diversidade étnica e racial no automobilismo, além de contribuir para a formação de jovens de origens minoritárias no esporte.

continua após a publicidade

Instituições que Lewis Hamilton apoia no Brasil

CEAP — Centro Educacional Assistencial Profissionalizante

O CEAP é uma organização sem fins lucrativos que, há quase 40 anos, transforma vidas por meio da educação. Localizado na zona sul de São Paulo, o CEAP oferece cursos gratuitos de formação profissional e tecnológica para jovens em situação de vulnerabilidade social.

A organização explicou que a parceria com a "Mission 44" começou em 2023, quando o então coordenador do projeto, Tiago Garcez, entrou em contato com a equipe da fundação. O interesse inicial partiu do próprio Lewis Hamilton, que sempre demonstrou grande carinho pelo povo brasileiro.

continua após a publicidade

— Conforme as conversas avançaram, a Mission 44 passou a conhecer mais sobre o trabalho do CEAP e reconheceu o impacto que geramos na educação e no futuro dos jovens. Como resultado, recebemos um convite para participar de um evento especial durante a semana do GP de São Paulo em 2023 — afirmou o CEAP.

Um dos momentos mais marcantes dessa parceria ocorreu em 2023, quando a "Mission 44" levou cerca de 20 alunos do CEAP — jovens em situação de alta vulnerabilidade — para uma experiência única no Autódromo de Interlagos. Eles participaram de dinâmicas especiais e tiveram a oportunidade de conhecer Lewis Hamilton pessoalmente.

Em 2024, a "Mission 44" expandiu sua atuação globalmente e passou a apoiar outras ONGs. No entanto, devido ao sucesso da parceria anterior, o CEAP foi indicado para uma nova ação com o British Council. Mais uma vez, os alunos do CEAP participaram de atividades durante o GP de São Paulo e acompanharam a corrida de perto.

Para o CEAP, o impacto mais significativo dessa parceria é a inspiração que ela proporciona aos jovens.

— Lewis Hamilton, um homem negro que fez história em um esporte tradicionalmente elitizado, mostra que é possível quebrar barreiras. Ao promover iniciativas como essa, a Mission 44 amplia os horizontes de jovens periféricos, oferecendo oportunidades únicas de aprendizado e conexão com novas possibilidades de futuro — finalizou a organização.

➡️ F1: Verstappen e Russell pedem ‘bom senso’ à FIA e criticam regras de palavrões

Instituto de Referência Negra Peregum

O Instituto de Referência Negra Peregum é uma organização do movimento social negro brasileiro cuja missão é fortalecer lideranças, organizações e movimentos negros, além de potencializar a incidência sobre políticas públicas que garantam direitos e justiça racial a essa população.

Vanessa Nascimento, diretora institucional do instituto, explicou que a "Mission 44" chegou até eles por meio da Uneafro Brasil (União de Núcleos de Educação Popular para Negras, Negros e Classe Trabalhadora), que é apoiada financeiramente pelo Instituto Peregum.

— A Uneafro Brasil foi procurada pela Mission 44 devido à sua atuação com jovens periféricos, negros e negras, com o objetivo de contribuir para o acesso deles às universidades públicas brasileiras — disse Vanessa.

A parceria entre o Instituto Peregum e a "Mission 44" rendeu frutos significativos. Em novembro de 2023, a organização foi convidada para participar de um evento no Autódromo de Interlagos, onde foram realizados diálogos sobre carreiras no automobilismo e os desafios enfrentados pela juventude negra e periférica no Brasil.

Em 2024, com o financiamento da "Mission 44", o instituto realizou a “Aula Inaugural”, principal atividade da Uneafro Brasil.

— Este evento consiste na abertura do período letivo para os núcleos de educação popular, reunindo jovens, geralmente em universidades públicas. Os núcleos da Uneafro Brasil estão distribuídos em diversos territórios de São Paulo e Rio de Janeiro, e a Aula Inaugural reúne mais de mil alunos anualmente, além de convidados, artistas e militantes do movimento negro — explicou Vanessa.

Para a diretora, o apoio da "Mission 44" impacta profundamente a vida de jovens negros, mostrando que é possível sonhar e realizar seus objetivos.

— Assim como Lewis Hamilton, que foi um jovem negro que sonhava com um futuro melhor, o apoio da Mission 44 possibilita que os jovens entendam que eles também podem sonhar. Muitas vezes, a sociedade não nos dá nem a possibilidade de sonhar, e acreditar que um dia será possível realizar esse sonho faz toda a diferença — finalizou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lewis Hamilton já ajudou 3.000 jovens no Brasil

De acordo com o relatório anual da "Mission 44" (2023/24), divulgado no último dia 7, Lewis Hamilton apoia cerca de 3.000 jovens no Brasil. O foco tem sido em orientação de carreira, workshops de capacitação, oportunidades de emprego e participação comunitária.

Hamilton, que é cidadão honorário do Brasil, afirmou que deseja ajudar os jovens brasileiros.

— Como cidadão brasileiro honorário, tenho o país e seu povo particularmente próximos do meu coração. Por isso, quando ouço que um em cada três jovens no Brasil está sem educação ou emprego, eu quero fazer algo a respeito — disse Lewis Hamilton.