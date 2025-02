Fernando Alonso colocou mais uma pimenta em sua rivalidade com Lewis Hamilton na F1. O bicampeão mundial acredita que a chegada de Adrian Newey à Aston Martin terá mais impacto que qualquer piloto na Fórmula 1. E, mais do que isso, o espanhol ainda afirmou não ter certeza se o heptacampeão vai conseguir bater Charles Leclerc em sua nova equipe, a Ferrari.

Após deixar a Red Bull, durante a temporada de 2024 da F1, Adrian Newey começará a trabalhar no time de Lawrence Stroll a partir de março. Assim, o engenheiro chega com o no objetivo de construir um carro vencedor já para 2025, embora ele mesmo não tenha descartado que deve fazer mudanças no AMR25.

Fernando Alonso falou sobre o impacto que as chegadas de Hamilton e Newey terão em suas respectivas equipes para a F1 2025. O espanhol expressou sua opinião durante a coletiva de imprensa que antecedeu ao evento realizado em Londres esta semana.

- Não é tão certo que Lewis consiga vencer Charles em seu primeiro ano, é difícil saber. Tudo depende de conhecer a equipe e ele (Leclerc) já está na Ferrari há muito tempo. É mais uma questão de adaptação ao carro do que qualquer outra coisa - analisou Alonso, que completou:

- Hamilton terá provavelmente de sentir como o carro anda. Leclerc tem mais experiência e Lewis sofreu um pouco com Russell na temporada passada, então, ele terá de recuperar um pouco da confiança. Mas sabemos como ele é bom e enquanto tiver um carro em condições, será um candidato ao título.

Questionado sobre quem vai trazer mais contribuições às novas equipes, Fernando Alonso não titubeou ao escolher seu novo parceiro de equipe. Sem mudanças no grid, a Aston Martin chega para a nova temporada da Fórmula 1 com o espanhol e Lance Stroll.

- Newey sempre terá mais impacto do que qualquer piloto. Ele é um espírito livre, não se pode dizer a ele o que fazer. Se puder nos dar uma mão em 2025, ótimo. Se quiser só trabalhar em 2026, tudo bem também, afinal, isso vai significar que tem ideias claras e não vai querer desperdiçar um único dia - elogiou o espanhol.

Fernando Alonso e Lance Stroll são os pilotos da Aston Martin para a F1 2025 (Foto: Divulgação/F1)

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.