Apesar das polêmicas, Max Verstappen e George Russell se uniram em uma crítica em comum: a nova regra de palavrões da FIA. Durante o F1 75, evento de apresentação dos carros para a temporada 2025 da Fórmula 1, as novas diretrizes da Federação Internacional de Automobilismo relacionadas aos xingamentos na categoria, que podem render multa, suspensão e até dedução de pontos. Além de Oliver Bearman, os pilotos da Red Bull e Mercedes também se pronunciaram e trataram a questão como “desnecessária”.

O piloto da Red Bull, inclusive, foi um dos protagonistas da polêmica na temporada passada, quando, ao se referir ao desempenho do RB20 no GP do Azerbaijão, utilizou a palavra “fodido” durante uma coletiva de imprensa. Na época, o tetracampeão precisou prestar serviços comunitários em uma comunidade de Ruanda. Ao ser questionado sobre o tema na última semana, Max Verstappen preferiu ser cauteloso.

- Prefiro não falar sobre isso, vou ter problemas. É muito dinheiro. Para ser honesto, não acho que haja necessidade de lidar com as regras desse jeito. Também temos de usar um pouco de bom senso. Eu preferiria que nos concentrássemos em outros tópicos, melhorar a segurança ou otimizar o desempenho geral dos carros. Isso é um pouco desnecessário - concluiu.

George Russell, por sua vez, afirmou que não costuma xingar muito, mas reconheceu que outros pilotos da Fórmula 1, por serem de países onde a língua inglesa não é a oficial - como Verstappen -, podem ter problemas com isso. De qualquer forma, deixou claro que, em sua opinião, a FIA está indo longe demais.

- Não sou alguém que xinga muito, mas para muitos pilotos o inglês não é a primeira língua. Se ameaçarmos com multas, os pilotos começam a pisar em ovos. Então eles não ousarão mais se expressar porque têm medo de serem punidos. Isso é ir longe demais - concluiu Russell, ao ser questionado pelo "The Sports Agents Podcast".

Max Verstappen, da Red Bull, George Russell, da Mercedes e Lando Norris, da McLaren, formaram o pódio do GP do Canadá. (Foto: Shawn Thew / AFP)

Quais as regras e as punições

A polêmica alteração no Código Esportivo Internacional diz respeito ao acréscimo feito no artigo 12.2.1. O apêndice padroniza as sanções que poderão ser aplicadas aos pilotos das categorias que estão sob o guarda-chuva da FIA em caso de “uso de palavras, ações ou escrita que causem lesão moral”, “má conduta”, “demonstrações políticas e religiosas” e “desrespeito a instruções sobre a participação de cerimônias oficiais”.

Uma multa de 10 mil de euros (R$ 59,8 mil, na cotação atual) será aplicada para a primeira incidência. No entanto, o regulamento também indica que elas podem ser quadruplicadas quando se trata da F1, chegando a 40 mil de euros (R$ 239 mil). Uma segunda incidência renderá multa de 80 mil de euros (R$ 478 mil) e suspensão de um mês, enquanto uma terceira resultará em multa de 120 mil de euros (R$ 717,6 mil) e dedução de pontos no campeonato.

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.