Olimpíadas, música… Fernando Balotelli responde entrevista pingue-pongue

Atleta do decatlo, Fernando "Balotelli" conversou com o Lance! durante a COB Expo, evento organizado em São Paulo em setembro. Na entrevista "pingue-pongue", ele relembrou grandes momentos como atleta e espectador nas Olimpíadas, contou quais são as suas inspirações e muito mais. Assista ao vídeo acima ou veja as respostas abaixo.

Qual foi o momento mais marcante que você viveu nas Olimpíadas de Paris? “Eu acredito que foi o lançamento de dardo, uma prova que sempre fui bem, a prova em que iniciei no atletismo. Eu ganhei a minha série e senti a energia da Olimpíada, aquela emoção toda no estádio.”

Qual foi o momento mais marcante que você viveu como espectador nas Olimpíadas de Paris? “Quando eu estava na pista de aquecimento e vi os primeiros do ranking de quase todas as provas e falei: 'Estou aqui, eu faço parte disso'.”

Qual é a lembrança mais marcante de Olimpíadas da sua infância? “A medalha da Maurren Maggi, a Fabiana Murer saltando e o Joaquim Cruz, um dos nossos ídolos.”

Como você avalia as acomodações da Vila Olímpica de Paris? “Eu acho que falaram muito, falaram demais. Falaram da cama de papelão, mas era um papelão rígido, você podia alongar ou diminuir a cama. Em relação às comidas, tinha de vários países, várias cozinhas. Eu não tive dificuldades.”

Qual é o seu maior sonho no esporte? “O meu maior sonho é deixar um legado, fazer com que a minha carreira sirva de motivação para outros atletas. Eu acredito que isso já seja realidade hoje, mas meu sonho é que isso fique para a história. Quando se falar de decatlo, que se lembre de Fernando Balotelli.”

Qual é a sua maior inspiração no esporte? “A minha maior inspiração sou eu mesmo. Eu tenho muitas inspirações, o Joaquim Cruz, o Bolt e outros atletas próximos, amigos.”

O que fará de diferente no ciclo até as Olimpíadas de Los Angeles? "Eu acho que em alguns momentos (no ciclo para Paris) eu duvidei do meu potencial. A partir de agora, isso vai acontecer com menos frequência, vou confiar mais no meu potencial."

Qual música você gosta de ouvir antes de competir? “Um samba, um piseiro, um forró. E rap também, o Djonga, o Xamã."