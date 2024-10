Caio Bonfim relembra momentos marcantes das Olimpíadas

Atleta da marcha atlética, Caio Bonfim conversou com o Lance! durante a COB Expo, evento organizado em São Paulo em setembro. Na entrevista "pingue-pongue", o marchador relembrou grandes momentos como atleta e espectador nas Olimpíadas, contou quais são as suas inspirações e muito mais. Assista ao vídeo acima ou veja as respostas abaixo.

Qual foi o momento mais marcante que você viveu nas Olimpíadas de Paris? “Essa Olimpíada toda foi especial, mas estar com a minha família depois de conquistar a medalha foi o mais marcante. Todo mundo junto, se abraçando.”

O que você achou das acomodações da Vila Olímpica de Paris? “Não sei quem reclamou. A gente está falando do maior evento do planeta, a estrutura é sensacional, atende o mundo inteiro.”

Qual é a lembrança mais marcante de infância que você tem das Olimpíadas? “Quando eu era adolescente, a vitória da Maurren (Maggi). Na infância, a gente amava, ficava com todos os canais ligados, principalmente para ver o atletismo. E assistir ao vôlei também era muito legal.”

Qual é a sua maior inspiração no esporte? “Primeiro, a minha mãe, por ser atleta da minha modalidade. Referência máxima para mim. E no esporte brasileiro, Ayrton Senna, pelo comportamento, coragem, talento.”

Qual é a sua expectativa para as Olimpíadas de Los Angeles? “Trabalhar, treinar, tem quatro anos para isso. Cada temporada tem a sua demanda e é um degrau até os Jogos Olímpicos.”

Qual música você gosta de ouvir antes de competir? “Eu não sou de ouvir música antes de competir, mas gosto de louvor.”