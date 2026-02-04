NFL no Rio: Dallas Cowboys é favorito a mandar jogo no Brasil em 2026

O Dallas Cowboys é o principal candidato a ser o mandante do NFL Rio Game em 2026. A franquia do Texas tem conversas avançadas com a liga, e a tendência é que seja a primeira confirmada na partida disputada no Maracanã, conforme apurou o Lance!.

A data do jogo válido pela temporada regular da NFL ainda não foi anunciada. Contudo, a previsão é que o evento aconteça entre o final de setembro e o início de outubro.

Esta será a primeira partida da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. Em 2024 e 2025, a NFL chegou ao Brasil com partidas em São Paulo, ambas na Neo Química Arena, na primeira sexta-feira de setembro.

Nos confrontos disputados na capital paulista, Philadelphia Eagles e Los Angeles Chargers receberam Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, respectivamente. Agora, o Dallas Cowboys surge como o provável mandante da terceira partida da liga no Brasil. A informação foi primeiramente divulgada pela ESPN do México.

O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos. Isso não impede, contudo, a realização de novos jogos em São Paulo.

Possíveis adversários do Dallas Cowboys

Com a confirmação dos adversários do Dallas Cowboys na temporada regular da NFL 2026/27, a franquia já conhece o leque de possíveis rivais para uma eventual partida como mandante fora dos Estados Unidos. Caso a liga confirme o Cowboys como mandante do jogo no Rio de Janeiro, são nove os possíveis rivais.

Possíveis adversários do Dallas Cowboys como mandante em 2026/27:

• Arizona Cardinals

• San Francisco 49ers

• Jacksonville Jaguars

• Tennessee Titans

• Tampa Bay Buccaneers

• Baltimore Ravens

• Philadelphia Eagles

• Washington Commanders

• New York Giants