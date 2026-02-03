Olimpíadas de Inverno: Pat Burgener sofre queda durante treinamento; veja vídeo

O snowboarder brasileiro Patrick Burgener levou um susto durante os últimos treinamentos visando aos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Ele foi hospitalizado após tentar uma manobra durante atividade na Suíça, mas tranquilizou os torcedores e garantiu que não houve lesão. Veja o momento da queda no vídeo abaixo.

— Com certeza uma das quedas mais pesadas que já tive. Sou imensamente grato à equipe médica incrível, ao meu treinador por estar sempre do meu lado e à minha família por todo o apoio. Já estou saindo andando, me sentindo muito bem e voltando ao foco total para as Olimpíadas em poucos dias - escreveu, em post nas redes sociais.

O acidente aconteceu quando Pat tentava um switch backside triple cork, uma das manobras mais complexas do snowboard, com inversões e múltiplas rotações. Em nota à imprensa, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) informou que, após o acidente, ele foi prontamente encaminhado para o hospital, onde passou por avaliação médica, realizou exames e foi liberado. O atleta já retomou os treinos físicos e seguirá a programação normal rumo à Itália.

Aos 31 anos, Pat Burgener é uma das principais esperanças de medalha do Brasil nos Jogos de Milão-Cortina. Ele defenderá as cores do país em Olimpíadas pela primeira vez, após confirmar a troca de nacionalidade. Antes disso, representou a Suíça, país onde nasceu, em duas edições de Jogos Olímpicos de Inverno. Em Pyongyang, 2018, conquistou um quinto lugar. Na edição seguinte, em Pequim 2022, foi o 11º colocado. No início deste ano, reta final para a corrida olímpica, Pat foi medalhista de bronze na etapa de Calgary, Canadá, da Copa do Mundo.

Pat Burgener representará o Brasil no snowboard halfpipe (Foto: David Tributsch/ Divulgação/ CBDN)

Calendário do snowboard em Milão-Cortina

As provas do snowboard serão disputadas em Livigno a partir do dia 11 de fevereiro, com as primeiras descidas da classificatória masculina para a modalidade halfpipe. A final está programada para o dia 15 de fevereiro. Além de Pat Burgener, o jovem Augustinho Teixeira também representará o Brasil nas Olimpíadas de Inverno.

