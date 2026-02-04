Tudo sobre Curling, que estreia nesta quarta nas Olimpíadas Milano-Cortina

Um dos momentos mais esperados das Olimpíadas de Inverno começa nesta quarta-feira (4)! Suécia e Coréia do Sul fazem a estreia do curling em Milano-Cortina. O duelo é às 11h05 (de Brasília). O jogo da "chaleira e da vassourinha" é um dos esportes coletivos mais antigos do mundo, praticado desde o século XVI em lagos congelados na Escócia.

continua após a publicidade

A modalidade teve seu primeiro clube fundado em 1716 e está ativo até hoje! O nome "curling" é uma referência às ondulações que a pedra de granito faz ao ser lançada. O Lance! explica como funciona, traz a agenda e curiosidades do esporte considerado o "xadrez do gelo".



❄️Brasil e neve: uma história em evolução nas Olimpíadas de Inverno

❄️Calendário dos brasileiros nas Olimpíadas de Inverno 2026; veja

Regras e modalidades: a precisão das pedras

Os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina contarão com três eventos: masculino, feminino e duplas mistas. Nos naipes masculino e feminino, as equipes são formadas por quatro atletas, enquanto as duplas são compostas por uma mulher e um homem.

continua após a publicidade

Disputa por equipes: As partidas são divididas em 10 rodadas, chamadas ends . De forma alternada, as equipes realizam oito lançamentos de pedras por end. A pontuação é definida após o último lançamento: o time que tiver a pedra mais próxima do centro do alvo pontua. A equipe vencedora do end recebe 1 ponto para cada pedra que estiver melhor posicionada que a melhor pedra adversária. Apenas um time pode pontuar em cada end.

As partidas são divididas em 10 rodadas, chamadas . De forma alternada, as equipes realizam oito lançamentos de pedras por end. A pontuação é definida após o último lançamento: o time que tiver a pedra mais próxima do centro do alvo pontua. A equipe vencedora do end recebe 1 ponto para cada pedra que estiver melhor posicionada que a melhor pedra adversária. Apenas um time pode pontuar em cada end. Duplas mistas: Esta modalidade é mais curta, com oito ends e cinco lançamentos alternados em cada. A determinação da pontuação segue a mesma regra das disputas por equipes.

Vista aérea do estádio olímpico que recebe as competições de curling em Cortina d'Ampezzo, no norte da Itália, antes dos Jogos Olímpicos Milano Cortina 2026, em 24 de janeiro de 2026. (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O segredo do curling está na varredura

O elemento que mais atrai a curiosidade do público é o intenso e estratégico trabalho com as vassouras. Feitos de fibra de carbono, esses equipamentos são usados para gerar atrito no gelo à frente da pedra em movimento.

Essa fricção promove o derretimento sutil das microgotas de água congelada na superfície da pista (o pebble), diminuindo o atrito. Na prática, a varredura é crucial, permitindo aos atletas controlar dois fatores vitais:

continua após a publicidade

Velocidade: A varredura faz com que a pedra percorra uma distância maior.

A varredura faz com que a pedra percorra uma distância maior. Trajetória: Permite corrigir o "curling" (a ondulação) que a pedra realiza durante o percurso..

Além das vassouras e das pedras de granito, que devem pesar entre 17,24kg e 19,96kg (com dimensões padronizadas de 91 cm de circunferência e altura máxima de 114mm), os competidores usam calçados especiais: um com sola deslizante (slider) para o lançamento e outro com aderência para a movimentação no gelo.

📅 Agenda: Curling em Milão-Cortina 2026

Data Evento 04 a 09/02 Rodadas classificatórias (Duplas Mistas) 09/02 Semifinais (Duplas Mistas) 10/02 Finais e disputa pelo Bronze (Duplas Mistas) 11 a 19/02 Torneio Masculino (Rodadas iniciais) 12 a 19/02 Torneio Feminino (Rodadas iniciais) 19/02 Semifinais Masculinas 20/02 Semifinais Femininas e Bronze Masculino 21/02 Final Masculina e Bronze Feminino 22/02 Final Feminina

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Brasil no curling: um retrospecto honroso

Embora não esteja entre as dez seleções de cada naipe nesta edição dos Jogos, o Brasil mantém sua seleção da modalidade, com um retrospecto respeitável, considerando que o país não possui a tradição de esportes de inverno. Em outubro de 2025, na divisão B do Pan Continental de Curling, a seleção masculina brasileira alcançou o 5º lugar.

O momento mais significativo, contudo, foi nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2024, em Gangwon, na Coreia do Sul. Na equipe mista, o Brasil conquistou a primeira vitória na história olímpica do curling ao virar o placar contra a Alemanha por 6 a 4.